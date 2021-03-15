إعلان موعد فتح الطيران السعودي ورفع تعليق الرحلات الدولية بالمملكة

نعرض لكم موعد فتح الطيران السعودي ورفع التعليق الذي تم إقراره خلال الفترة الماضية لجميع الرحلات الدولية سواء بالسفر إلى خارج المملكة أو للوافدين إليها، حيث يهتم الكثير من المواطنون السعوديين والعمالة من الجنسيات والدول المختلفة التي تعمل في المملكة العربية السعودية عن حالة الطيران السعودي ذهابا إلى المملكة وإيابا منها، وجدير بالذكر أن السلطات في المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي كانت قد قررت تعليق الرحلات ذهابا إلى المملكة وإيابا منها إلى باقي دول العالم قبل حوالي شهر من الآن على خلفية ازدياد عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، وخوفا من حدوث موجة ثانية بالمملكة فصلا عن الإعلان عن الإعلان عن الفيروس الجديد، فقررت السلطات تعليق الطيران كإجراء احترازي ووقائي حرصا منها على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

موعد فتح الطيران السعودي 1442



صرحت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية عن موعد السماح للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالسفر إلى خارج المملكة ورفع التعليق الخاص بالطيران الدولي، حيث أعلنت في بيان لها أن مطارات المملكة سوف يتم فتحها أمام الرحلات الدولية للذهاب والعودة بدءًا من يوم الإثنين الموافق ١٧ مايو ٢٠٢١، وجدير بالذكر أنه كان مقررًا فتح مطارات المملكة أمام الرحلات الدولية بدءا من يوم ٣١ مارس الجاري الذي تم تغييره من قبل هيئة الطيران المدني السعودي.

وأرسلت إلى شركات الطيران بالمملكة خطابا تخبرهم به بالموعد الجديد، وأكدت على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط والتعليمات التي تم وضعها من اللجنة المعنية والتدابير الاحترازية لمكافحة وباء كوفيد ١٩ الذي هدد جميع سكان العالم.

تعليق الرحلات الجوية في السعودية

وكانت قرارات تعليق الرحلات الجوية في المملكة العربية السعودية قد لاقت صدى كبير منذ الإعلان عنها وذلك من خلال المواطنين أو المقيمين بها والذي كانوا ينتظروا السفر إلى بلدانهم خاصة وسط توقف بعض الأعمال خلال الفترة الماضية.