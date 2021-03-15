رابط تسجيل أبشر www.absher.sa لدخول الخدمة الذاتية وكيفية تغيير كلمة المرور

رابط تسجيل أبشر للخدمات الإلكترونية والخدمة الذاتية التي يقوم بها المستخدم السعودي أو الوافد من خلال إنشاء حساب عليها، والتي تقوم بتيسير التعامل مع المصالح والمؤسسات الحكومية وتقديم الوظائف والاستعلام عنها، كما يقوم العامل الوافد بعمل حساب على المنصة ليقوم بالتعامل الرسمي للتعامل والاستفادة من المميزات الأخيرة التي حصل عليها من خلال قوانين تعديل قوانين العمالة الوافدة.

الخدمات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية

منصة أبشر الإلكترونية للخدمات

هي منصة إلكترونية كبيرة وهامة أطلقتها وزارة الداخلية للمستخدمين من داخل المملكة، من المواطن السعودي وأيضا من الوافدين، وتقوم بتقديم 160 خدمة متنوعة مما يجعلها من أهم المنصات السعودية وخاصة في سوق العمل والوظائف بالمملكة وأيضا أخد التصاريح ومراجعة بيانات العاملين، وتقوم بتيسير الوقت والمجهود للمسجلين فيها مما يجعلها من أكثر المنصات تعاملا لملايين المستخدمين.

خطوات تسجيل أبشر

ينقسم التسجيل بالمنصة إلى تسجيل الأفراد السعوديين أو المقيمين وأيضا تسجيل الهيئات والخدمات الحكومية، ويتم التسجيل فيها بالخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. تظهر خدمات الأفراد والهيئات، ويتم اختيار “الأفراد”. يتم اختيار “مستخدم جديد”. يقوم المستخدم بكتابة رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول له. يتم كتابة اسم المستخدم باللغة الإنجليزية. يقوم المستخدم بكتابة كلمة المرور بشرط أن يكون الحرف الأول بحرف كبير ثم الثاني بحرف صغير ثم الثالث بحرف كبير. يتم تأكيد كلمة المرور وكتابتها مرة أخرى. يقوم بكتابة البريد الإلكتروني ثم اختيار اللغة. يتم إدخال رمز التحقق. لابد من قراءة الشروط وكتابة الموافقة عليها. يتم إرسال رمز التأكيد على رقم الهاتف النقل الذي تم تسجيله.

تفعيل دخول أبشر لتسجيل الخدمة الذاتية

يتم الدخول والتسجيل على منصة أبشر بالخطوات السابقة. يقوم المستخدم بدخول جهاز البصمة والتفعيل المنتشر بأنحاء المملكة. يتم الانتقال للخدمة الذاتية بالجهاز. يقوم المستخدم باختيار اللغة. يتم الضغط على أيقونة “تفعيل”. يتم مليء جميع البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية – رقم الإقامة) ثم اختيار التالي. يقوم المستخدم بتسجيل بصمة الإصبع بالمكان المقرر لها. يتم اختيار أيقونة “أوافق” للتأكيد. يتم تلقي رسالة التفعيل بعد كتابة رقم الهاتف النقال. يقوم بكتابة رقم التفعيل الذي تسلمه ثم يختار “التالي”. يصل للمستخدم رسالة على الهاتف تفيد بالتفعيل ثم يتم الخروج. وفي حال نسيات رقم السر في دخول أبشر يتم الدخول على صفحة أبشر واتباع الخطوات ثم اختيار أيقونة نسيت كلمة المرور، ويتم عمل كلمة جديدة.