رئيس تحرير ” دوت الخليج ” في حوار خاص

شغف هذه المهنة الشاقة … كان حافزاً لنا لتخطي جميع الصعوبات

تقييمنا للمتدربين هو خاضع على قياس مدى جودتهم وإتقانهم لمتطلبات التدريب

يتم النشر لجميع المتدربين لمن استوفى متطلبات النشر الإلكتروني

الإعلام الإلكتروني مستقبلة كبير في ظل تلاشي الصحافة الورقية وتحورها الإلكتروني

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تحرير وحوار : عبدالله الحموي

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عرفنا عن نفسك وعن منصبك؟

أخوكم وزميلكم عماد الصاعدي رئيس مجلس إدارة دوت الخليج رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية المدربين السعوديين , رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية رعاية الأرامل والمطلقات والمعلقات بالمدينة المنورة , رئيس عدد من اللجان الإعلامية ومشرف على عدد من المراكز الإعلامية , الرئيس التنفيذي لمركز الإعلام الرقمي وقناة جيل الأحلام

بداية متى تأسست الصحيفة ؟ ومن المؤسس لها ؟

تأسست عام 1434هـ ومؤسسيها برئاستي مع نخبة من الصحفيين المتميزين في الرؤيا والطموح والمهنية العالية وهم الأستاذين عبدالله الحربي وأحمد المطيري .

حدثنا متى بدأت الصحيفة نشاطها فعلياً ؟

بدأت نشاطها في عام 1434هـ , بعد أن كنت مديراً لتحرير صحيفة واقع الإلكترونية ووقتها آنذاك قرر مالكها إغلاقها بسبب ابتعاثه خارج السعودية رغم أنها حققت نجاحات كبيرة ونسبة مشاهدات مرتفعة , ومن هنا بدأت فكرة إنشاء صحيفة إلكترونية مواكبة للإعلام الرقمي الجديد ومختلفة في منهجيتها الصحفية وأهدافها وتوجهاتها , ومن هنا لا ننسى الدعم الكبير والتشجيع الذي تلقيناه من نائب وزير الإعلام سابقا د. عبدالله الجاسر والذي سهل لنا كثيراً من الأمور وخاصة المتعقلة بمسمى الصحيفة وتصريحها من الوزارة .

ماهي الصعوبات التي واجهتكم في إنشاء الصحيفة؟

لا أعتقد أن هناك صعوبات واجهتنا .. ولكن أقول أن الإنسان الطموح يصنع من أي عائق أو صعوبة حافزاً لمواجهته والتغلب على الظروف المحيطة به بالعزم والإصرار والشغف لهذه المهنة الشاقة … مهنة المصاعب والمشاق .

ماهي أسس التوظيف في الصحيفة ؟

لا يوجد لدينا توظيف …لأن عملنا تطوعي … هناك مكافئات بسيطة لبعض البرامج الإنتاجية المواكبة.. والهدف منها التحفيز والدعم والتشجيع على الاستمرار في مهنة الصحافة وممارستها الفعليّة من واقع مهني .

كيف تتم تغطية الأخبار وكيف يتم اختيار الأشخاص؟

“دوت الخليج” تحظى باهتمام كبير ولها شعبية كبيرة نظير مهنتيها الواضحة وتشجيعها الدائم لأعضائها من محررين أو مصورين وإعطائهم الفرصة الكاملة في الظهور الإعلامي ومن ثم الاحترافية في العمل والتي تُمكن العضو من تلقي العروض من المؤسسات الإعلامية الحكومية أو الخاصة ..وبالنسبة لاختيار الأعضاء فهناك اختبارات مهنية تُكمن في الجديّة على خوض تجربة غِمار الصحافة ودهاليسها الصعبة وإتقان أدواتها وتطوير النمو المهني لدى الملتحق …والحب بشغف في العمل وتقبل النقد والتوجيهات والعمل بأخلاقيات المهنة والتحلي بصفاتها .

كيف ترى الإقبال على الصحيفة ؟ وكم نسبة القراء يومياً للصحيفة؟

بفضل من الله ” دوت الخليج ” عبر تسعة سنوات كل يوم تزداد تألقاً وجمالا ً وروعة لأنها تقدم المحتوى الأفضل في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع التي تشكلُ عبئاً كبيراً على الصحافة نظير عدم مهنتيها فيما تقدم من محتوى هابط وسيء .. وبالنسبة لسؤالك عن الإقبال فهو كل يوم يزداد ويزدان بنخبة متميزة من المحررين والمصورين والكتاب الصحفيين وخير شاهد على ذلك هو إحصائيات قوقل والتي تفوق يوميا ً 20000 الف متصفح وقارئ , و ليس ذلك على المستوى المحلي بل الإقليمي والعالمي من دول خليجية وعربية وعالمية والتي كان آخرها عددنا الخاص عن مسبار الأمل والذي أطلقته وكالة الفضاء الإماراتية ومازال هذا الحدث حديث العالم أجمع في الصحافة الخليجية والعالمية .

هل يتم نشر كتابات المتدربين جميعها؟

لاشك في ذلك يتم النشر للجميع لمن استوفى متطلبات النشر الإلكتروني… فنحن نقدمهم للعمل بمهنية عالية ونمكنهم من البعد عن الأخطاء التي يجب الحذر من الوقوع بها ونحرص كل الحرص على تدريبهم بجدارة وتهيئتهم بعد التخرج وأخذ مقترحاتهم و آرائهم وتحفيزهم لممارسة مهنية صحيحة .

كيف ترى مستقبل الصحافة الإلكترونية خلال الأعوام السابقة؟

الإعلام الإلكتروني قفز قفرات كبيرة وحقق نجاحات واضحة خلال فترة وجيزة.. والإعلام السعودي إعلام قوي مليء بالرصانة ومواكب في كل شيء.. ويقدم مادة إعلامية جيدة واليوم دوره كبير بالتعريف بجهود المملكة للعالم أجمع ودورها التنموي في شتى المجالات.. وأعتقد أن الإعلام الإلكتروني مستقبلة كبير في ظل تلاشي الصحافة الورقية وتحورها ذاتيا مجبرة على ذلك لكي تلحق بالركب في ظل تعدد أدوات النشر الإلكتروني وتعدد مزاياه .

كيف يتم إعداد صحفيين تعليميين، بدءًا من مرحلة المدارس والجامعات؟

لدينا العديد من المبادرات مع شركاءنا في مجال التعليم والتي أبرزها مسابقة “الصحفي الصغير” والتي تهتم بتعليم الخط العربي وأساسيات الكتابة السهلة وقواعده التعبيرية بما يراعي مرحلتهم العمرية , وكذلك من خلال إدراجهم واستضافتهم في برامجنا الإنتاجية وتمكينهم من الظهور الإعلامي سواء في المناسبات الوطنية أو الخاصة أو الاجتماعية , وبالنسبة للتعليم الجامعي لدينا عدة اتفاقيات من ضمنها اتفاقنا الرسمي مع جامعة طيبة وعدة جامعات أخرى .

ماهي الاتفاقيات بيّن دوت الخليج وجامعة طيبة في تدريب طلاب الاعلام ؟

هي شراكة مجتمعية الهدف منها تعزيز الدور الإعلامي الذي تقوم به دوت الخليج مع شركائها من أقسام الإعلام من خلال التدريب الميداني المواكب والمهني لتحقيق الريادة الإعلامية.

ماهي آلية التدريب للطلاب؟

لدينا آلية معينة من البرامج والدورات واللقاءات تساهم بشكل كبير في صقل مواهب المتدربين ووضع لهم بصمة خاصة في أعمالهم وتعزيز الدور الذي يقوم به القسم وأساتذة مقرر التدريب الميداني من الأكاديميين.. وفي الأخير تقييمنا للمتدربين هو خاضع على قياس مدى جودتهم وإتقانهم لمتطلبات التدريب وكذلك تحفيزهم بالنشر الإلكتروني لموادهم الصحفية.

وماهي البرامج التي يتم تقديمها للطلاب ؟

“دوت الخليج” تقدم جملة من الدورات التدريبية المكثفة والمختارة بعناية فائقة من المجلس الاستشاري برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديرة مركز الإعلام الرقمي و مشرفة التدريب الميداني أ. أوصاف الفارس وعضوية نخبة من الأكاديميين والصحفيين والممارسين بالعمل الصحفي ، وهدفنا من اللقاءات وورش العمل هو المحاكاة الحقيقية من قرب لواقع العمل في الصحافة الميدانية من خلال مشاركتهم في الأعداد الإلكترونية والبرامج الإنتاجية المرئية والصوتية وغيرها .

كيف ترى مستوى طلاب جامعة طيبة في إتقان الفنون الصحفية؟

بالمقارنة بتدريبنا بجامعات أخرى كجامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك فيصل والملك خالد وأم القرى , والعلوم والتكنولوجيا، فالمستوى جيد جداً ومتقارب بين الجامعات , وهذا يعكس مدى العمل الكبير المُقدم والمُتقن من قسم الإعلام بجامعة طيبة برئاسة الدكتور عيسى القايدي وأعضاء هيئة التدريس وجهودهم الحثيّثة في وضع بصمة لطلاب القسم والتميّز عن باقي أقسام الإعلام في الجامعات.. ومانحن إلا جهة تكميليّة في الاتفاقية بيّنا وبيّن القسم في الجامعة والحقيقة كل الأعمال هي من جهود القسم ..وهذا يعطي دلالة على العمل الكبير والخطط المدروسة والمستقبلية التي يقدمها القسم.

هل من الممكن اختيار طلاب من جامعة طيبة للعمل في دوت الخليج ؟

نعم من الممكن بشرط تجاوز فترة التدريب واكتساب الخبرات والتطوير من أدوات المحرر الصحفي المحترف في جميع الفنون الصحفية.. والحمدالله لدينا عدد لابأس منه التحقوا ببلادي نيوز وهم الآن نجوم يصدحون في عالم الصحافة ولهم منهجيتهم وشهرتهم الخاصة .

هل حصلت الصحيفة على جوائز محلية ؟ وماهي ؟

الحمدالله الجوائز كثيرة من أبرزها رعايتنا لمعرض الكتاب بالجامعة الإسلامية لمدة ثلاثة سنوات متتالية ومعرض الليوان وغيرها , ومشاركتنا بوفد رسمي في منتدى الإعلام السعودي , وكذلك هناك شهادات شكر وتقدير وشراكات إعلامية ومجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة وأقسام الإعلام في مسار تدريبنا الميداني .

ماهي الخطط المستقبلية لصحيفة الرؤية المستقبلية؟

في ظل تحديات جائحة كورونا، كان لدينا رؤية واضحة بتعزيز استخدام المنصات التفاعلية عن بعد , الأكثر رواجاً , والأسهل تقنياً لتمكين المستخدمين سواء في برامجنا الإنتاجية أو اللقاءات أو تدريبنا الميداني .

والرؤية المستقبلية الناجحة تبدأ من الهدف، ووضع الوسائل المناسبة لتحقيق المخرجات والتوزان بينها وبين المدخلات وتفعيل جودة مؤشرات الأداء لقياس الخطط المستقبلية من خلال التنوع في مساراتنا الثلاثة في النشر الإلكتروني والتدريب من خلال مركز الإعلام الرقمي , والبرامج الإنتاجية من خلال قناة جيل الأحلام عبر مواقع تواصلنا .

نصيحه تقدمها لطلاب الصحافة حديثي التخرج؟

دائمًا أُشدد وأقول من أهم النصائح التي تُقدم لطلاب وطالبات الإعلام هي الاهتمام بكتابة المحتوى فهو اللبنة الأساسية في تحقيق جودة العمل الصحفي وكذلك القراءة والاطلاع وتطوير القدرات وعدم الاستعجال وترقب النتائج بصبر وروية … ووضع خطة محكمة واتباع الإرشادات والنصائح ومطالعة التطورات التقنية والفنية في عالم كتابة المحتوى الإلكتروني وفي الأخير وهو الأهم وضع بصمة في كل مكان وأولوية في ترتيب الجودة للعمل الصحفي .