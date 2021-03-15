نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالرقم المدني” تفعيل رابط استخراج المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa للضمان وتقديم الاعتراضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المساعدات المقطوعة لشعبان 1442 والتي ينتظرها الآلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية والذي تقوم بصرفه للمستفيدين والمسجلين لديها مع استيفاء الشروط الخاصة بالتسجيل والاستحقاق، وقد طال الانتظار لمعرفة موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية في المجتمع، ونقوم بشرح ما يلزم حول كيفية الاستعلام وموعد الصرف.

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية

شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد شروط الاستحقاق لمستفيدي الضمان والتي يجب توافرها جميعا في المواطن ولا يجب الإخلال بأي منها وإلا يتم التعرض لعدم الاستحقاق وعدم الصرف في المقطوعة الجديدة، كما تقوم الوزارة بإتاحة رابط الاعتراض عبر الموقع الرسمي لها للمواطنين بعد تحديد موعد الصرف، ويتم تحديد الشروط كالتالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ويجب ألا يقل العمر عن 36 عاما.

يتم إثبات الدخل الشهري له والذي يقل عن 3000 ريال سعودي للأسرة و2600 ريال للفرد، والذي لا يكفي المصاريف العادية له.

أن يكون المستفيد غير معتاد السفر خارج المملكة وأن يكون مقيما بها في الشهور الأخيرة.

يجب إثبات الاستحقاق وخاصة ألا يكون مالكا للأملاك العقارية أو الأراضي أو السيارات.

أن لا يكون من أرباب دور الرعاية الاجتماعية.

كما يكون من الهام ألا يتقاضى أية مبالغ شهرية من الهيئات الاجتماعية الأخرى.

أن يكون مسجلا لدى موقع الوزارة بالبيانات الأحدث له، في فترة تحديث البيانات المقررة له.

رابط المساعدات المقطوعة وخطوات الاستعلام

يتم تحديد موعد صرف المساعدات حسب ما تقرره الوزارة بوضع العديد من المعايير والتدابير، حيث يتم حصر أعداد المستفيدين منه وتحديد مدى الاحتياج ثم يتم عمل الموافقات اللازمة لصرف المبالغ النقدية لهم، والتي تصرف مرة واحدة في العام ويتوقع لها أن تكون قبيل دخول شهر رمضان أو في نهاية شهر شعبان، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية. يتم كتابة الرقم المدني للمستفيد. من الهام كتابة رمز التحقق ليتم التأكد من أنه ليس روبوت. يبدأ اختيار أيقونة “عرض”. كما يجب على المستفيدين تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بهم أولا عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف مساعدات الضمان الاجتماعي

وعن الموعد المقرر لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر شعبان تقرر بداية صرفها في الأحد 14 مارس 2021، لجميع المستفيدين منها، بينما قامت وزارة التنمية البشرية بالتنويه إلى ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من الدعم لضمان الاستحقاق، وذلك أيضا لضمان وصول مقطوعة الضمان الاجتماعي إلى البيانات البنكية لهم، وذلك بالدخول على الموقع واتباع الخطوات المذكورة مسبقا في المقال.

مقطوعة الضمان والمؤسسات المشاركة

وتتشارك عدد من المؤسسات في تقديم الدعم النقدي للمواطن السعودي، حيث توجد مؤسسة حساب المواطن السعودي والتي لها عدد من الشروط المشتركة في مؤسسات أخرى، حيث تشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية وان يكون السن لا يقل عن 36 عاما، وأن يكون له دخل شهري يقل عن حد الكفاف، وألا يتقاضى راتب من مؤسسات للضمان الاجتماعي والرواتب الشهرية بالمملكة غير هذه المؤسسة.

رابط وصفحة تقديم اعتراضات صرف الضمان

ويتم إتاحة تقديم اعتراضات صرف مقطوعة الضمان الاجتماع لمن يجد أنه يستحق الصرف للمقطوعة ولم يجد اسمه بين أسماء المشمولين، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية رابط تقديم الاعتراض والذي يتم إتاحته ويتم تفعيله بعد صرف المقطوعة، ويتم السماح للتقديم بالبيانات الشخصية للمتقدمين على ان يتم صرف المبالغ النقدية في وقت قريب أو يتم الرد على سبب عدم الصرف للمستفيدين بها.

موعد صرف المساعدات

ومن الجدير بالذكر أن مساعدات الضمان الاجتماعي هي من المساعدات التي تقطتع لمرة واحدة في العام الهجري وذلك بعد تدقيق ومراجعة بيانات المتقدمين لاستحقاق هذه الإعانة المالية التي قررتها حكومة المملكة منذ عدة سنوات، كما تجدر الإشارة أن قطاع عريض من المواطنين ينتظروا المكرمة الملكية الرمضانية التي تصرف سنويا في مطلع شهر رمضان المبارك.

تحديث 14 مارس 2021: يبدأ اليوم الأحد تنزيل مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر مارس – الأول من شعبان 1442 في فترة الصباح بالحسابات البنكية للمستفيدين، يمكن للمسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية بمعاشات الضمان الدخول بالرقم المدني الخاص بهم ورمز التحقق للاستعلام عن صرف المبالغ النقدية، وفي حال لم يكن اسم المستفيد موجودا يمكنه تقديم الاعتراض في الرابط المقرر لذلك على أن يتم الرد عليه وذكر سبب المنع.

ومن المقرر أن يبدأ صرف المبالغ النقدية بالحسابات البنكية للمستفيدين مساء اليوم الأحد 14 مارس 2021، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على أن يبدأ الذهاب في صباح يوم الاثنين 15 مارس 2021 إلى البنوك حسب اتخاذ المواطنين للإجراءات الاحترازية في الذهاب والحرص على عدم التزاحم، كما يكون الاستعلام أولا عن نزول الدفعات النقدية إلكترونيا عبر رابط الموقع الرسمي.

تقديم اعتراضات المساعدات المقطوعة بالموعد

تقرر أن تصرف مقطوعة الضمان اليوم مساء، يتم إعلان الأسماء جميعها المستحقة للدعم، بنما لا يتم نشر أسماء أخرى لعدم الاستحقاق أو لعدم تحديث بيانات الضمان على رابط موقع وزارة الموارد البشرية، ويتم إتاحة وتفعيل رابط تقديم الاعتراضات ابتداء من اليوم أو صباح الغد ويتم الرد على الاعتراضات خلال أسبوعين مع ذكر سبب الاستبعاد.

كان من المقرر أن تيم تنزيل أسماء الحاصلين والمشمولين على المساعدات المقطوعة مساء الأحد ولكن تم الإعلان عنه في فترة العصر، وقد تم استخراج نتائج الاستعلام بينما قام البعض الآخر بالاستعلام ولم يجدول أسمائهم ضمن مقطوعة الضمان، وتتيح لهم وزارة الموارد البشرية رابط الاعتراض والذي من خلاله يمكن تقديم طلب ويتم الرد عليهم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض.