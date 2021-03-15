نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراض مقطوعة الضمان الاجتماعي ابتداء من اليوم من خلال رابط hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدات المقطوعة في مارس والتي تقرر أن يكون موعد صرفها اليوم الأحد الأول من شعبان، وتقوم وزارة الموارد البشرية بتنزيل أسماء المشمولين بالدعم النقدي لها على رابط الوزارة اليوم مساء، ويتم فيه تقديم مبلغا ماليا يصرف لمرة واحدة في كل عام للأسر المحتاجة الفقيرة والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق من الضمان الاجتماعي بالمملكة حسب آلية خاصة يتم احتسابها لكل أسرة على حده.

شمول الفقراء بالمساعدات المقطوعة

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي “المساعدات المقطوعة”

تقرر أن تصرف مقطوعة الضمان للأسر الفقيرة اليوم الأحد، ويكون ذلك في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية حسب التقويم الهجري للمملكة، ويتم تنزيل أسماء المشمولين بصرف المقطوعة على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية على أن يبدأ الصرف النقدي من خلال الحسابات البنكية المباشرة للملكة ابتداء من الغد، ومن الممكن ان يتم جدولة الصرف للمواطنين لعدم حدوث التكدسات، حيث يتم تقسيمهم حسب الجنس وحسب أيام الأسبوع، ويتم أيضا قبول الاعتراضات على عدم صرف أو عدم وجود الاسم ضمن قوائم أسماء المشمولين بها على رابط اعتراضات مقطوعة الضمان، ومن الهام تحديث بيانات الضمان ليتم وصوله بسلام دون تأخير.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني. يتم كتابة رمز التحقق من الاستخدام البشري. ثم يختار “عرض”. تظهر للمستخدم أنه تم شموله بالمقطوعة أو لا. يمكن أيضا الاتصال على الرقم المباشر 11911.

اعتراضات الضمان الاجتماعي

تبدأ وزارة الموارد البشرية بتلقي اعتراضات المواطنين الذين لم يتم احتسابهم ضمن المساعدات المقطوعة هذا العام على رابط اعتراضات وزارة الموارد البشرية ويتم الرد عليه في خلال 15 يوم بالسبب لعدم شموله بالدعم أو شموله، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط الاعتراضات. يقوم المستخدم باختيار أيقونة “بداية الخدمة”. يقوم بكتابة كل ما يلزم من بيانات. يتم حفظ الطلب ثم الخرج. ويتم تفعيل الرابط بعد الإعلان عن نتائج المساعدات.

تم الإعلان مساء الأمس عن نتائج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1442 وذلك بالرقم المدني للمستفيدين والمسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية، ولكن هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها أتاحت لهم الوزارة رابط الاعتراض، على أن يبدأ التقديم فيه اليوم بعد تفعيله، ويتم الرد عليهم مقرونا بالأسباب في خلال خمسة عشر يوما من وقت تقديم هذا التظلم على رابط الوزارة.