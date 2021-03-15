موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 خلال شهر رمضان القادم وزارة الموارد البشرية تجيب

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عمر شويل - جدة تترقب الأسر السعودية موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 على أحر من الجمر، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها تلك الأسر التي تعيش على حد الكفاف وتنتظر الدعم لكي تستطيع تدبير متطلبات الحياة الأساسية من المأكل والملبس، خاصة أن شهر رمضان الكريم على الأبواب ويحتاج لمصاريف إضافية، لذا فأنهم يترقبون تحديد موعد صرف مقطوعة الضمان ويأملون أن يكون في القريب العاجل، وهو ما وضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها على تويتر، وقالت أنها تعمل على ذالك وتأمل أن تستطيع حصر المستحقين خلال الفترة القليلة القادمة، لكي يتم الصرف قبل المناسبات الدينية القادمة من شهر رمضان وفترة الأعياد القادمة.

مفاجأة سارة في القريب العاجل

تترد أنباء من داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك أوامر قد صدرت للوزارة للعمل على أهناء الأعمال الخاصة بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي في أسرع وقت خلال الأيام القليلة القادمة وقد تصرف قبل حلول شهر رمضان الكريم لكي تدخل الحكومة السرور في نفوس المواطنين من أـصحاب الدخول البسيطة والذين هم في أولويات عمل الوزارة.

سلم برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي لمستوفي الطلبات والشروط

حددت الوزارة قيمة المساعدة على حسب عدد أفراد الأسرة، بحيث يتناسب الراتب مع العدد ويوفي احتياجاتهم الأساسية وكما هو موضح بالجدول أعلاه، قيمة الدعم لعدد الأسرة والحد المانع وتعمل المملكة من خلال هذه المبالغ أن يتواجد لكل مواطن ما يعينه على المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي داخل المملكة وهو الهدف الأساسي من المساعدة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

يترقب ملايين المستفيدين مكرمة ملكية بتوجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي قبل شهر رمضان القادم، ودائماً ما يفاجأ الملك سلمان شعبه بتلك المفاجأة السعيدة كي يدخل على نفوسهم السرور، وردت خدمة العملاء بالوزارة أنهم في عمل دائم وقاربت مهمتهم على الانتهاء لحصر مستحقي المقطوعة الفعليين، حتى يتم التأكد من صرف الدعم لمستحقيه.

وزارة الموارد توجه نداء للمستفيدين من المساعدة المقطوعة

قالت وزارة الموارد البشرية أن المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي عليهم تحديث بياناتهم في أسرع وقت، لكي تتمكن الوزارة من تقديم أفضل الخدمات للمستحقين وتهدف الوزارة من تحديث البيانات ما يلي.

تسهيل عملية التواصل بين الوزارة والأسر والأفراد المستحقين للمساعدة. أن يكون تحويل الدعم مباشر على حسابات المستفيدين البنكية. رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستحقين وتطوير ألية الصرف. التيسير على مستحقي الدعم وتوفير الوقت والمجهود.

رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

ألية معرفة موعد الصرف إلكترونياً

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول منها على خدمة المساعدة المقطوعة.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على أيقونة استعلام سوف تظهر جميع البيانات.

الفئات المستحقة صرف دعم المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة هي برنامج حماية اجتماعية أقرته الحكومة السعودية لتقديم الدعم لمنخفضي الدخل من السعوديين، لكي تضمن لهم حياة كريمة وهو الهدف من كافة برامج الحماية الاجتماعية، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم للعجزة سواء عجز كلي أو جزئي، وتقدم للنساء التي فقدت عائلها والمطلقات والأرامل.

الهدف من تقديم المساعدة المقطوعة والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية

تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على تحسين أحوال المواطنين داخل الأراضي السعودية بصفة عامة، وهو الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه، وبصفة خاصة وزارة الموارد البشرية هي المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطن وفي القلب منها المواطن منخفض الدخل، لذا تقدم المملكة العديد من برامج الحماية لذالك وتعتبر المملكة رائدة ومثال يحتذى به في هذا المجال.