نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية السعودية www.gosi.gov.sa شروط صرف عوائد العجز المهني للمؤمّنين وتطبيق تأميناتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية السعودية 1442 هي المظلة الأولى للمواطن والعامل بالمملكة، حيث يقوم بعمل ضمان واشتراك فيها للعاملين بالمهن والوظائف المتعددة بمؤسسات المملكة بالقطاعين العام والخاص، ويضمن الاستظلال بمظلة التأمينات للعامل الحصول على الرعاية اللازمة في حال الإصابة أو المرض في فترات العمل أو بعد أن يحال على المعاش أو التقاعد.

الهيئات الاجتماعية بالمملكة

التأمينات الاجتماعية السعودية

من المؤسسات الاجتماعية التي تختص بتقديم الحماية المجتمعية للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، وذلك ضد إصابات العمل أو المرض، حيث تقوم بعمل آلية لصرف رواتب العاملين، المؤمّن عليهم، أو حدوث عجز كلي أو جزئي بنسب محددة تقرها اللائحة العامة للعمل بقانون التأمينات، كما قامت المؤسسة بإتاحة التسجيل الإلكتروني فيها، وذلك بعمل منصة تأميناتي للتيسير على المشترك وحرصا على التباعد الاجتماعي.

إلية وشروط صرف عوائد العجز المهني

يكون الشرط لصرف عوائد العجز المهني للمواطن السعودي الجنسية بالآتي:

أن يتم تقييم المشترك والمصاف بالعجز المهني الكلي أو الجزئي من خلال لجنة طبية مختصة تابعة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، على أن يتم صرف 100% من الراتب في حالة العجز الكلي أثناء أداء المهني.

بينما يكون العجز الكلي يتم صرف 50% من الراتب إلى ما قبل 100% منه، أدنى من 100%.

يكون العجز المهني الكلي أو الجزئي في حال تطلب الانتقال والحركة شخص آخر يتم صرف مبلغ للمعين له، بنسبة 50% بحد أقصى لا يتجاوز 3500 ريال كحد أقصى.

التسجيل الإلكتروني في تأميناتي

يتم الدخول على منصة التأمينات السعودية الرسمية. قم باختيار ايقونة “ابدأ الخدمة”. تفتح للمستخدم صفحة الخدمة. اضغط ايقونة التسجيل الإلكتروني. يتم اختيار التسجيل كمشترك – كمنشأة – كجهة علاج. قم باختيار التسجيل كمشترك. تفتح صفحة التسجيل ويتم تسجيل جميع البيانات الخاصة. يتم الضغط على “أكمل”.

وبسبب انتشار فيروس كرونا قامت جميع مؤسسات المملكة والهيئات الحكومية والخاصة بعمل تطبيقات إلكترونية ومنصات رقمية للتعامل غير مباشر بين المؤسسات والجمهور، حيث يتم التسجيل إلكترونيا والفحص أيضا وترتيب البيانات، كما يتم صرف المبالغ النقدية بشكل إلكتروني ويتم الاستعلام عنها بالرقم المدني وباستخدام التطبيقات المتاحة للمواطن، ويقوم بسحبها من البنك إلكترونيا أيضا.

ويأتي نظام التأمينات الصحية حرصا من المملكة ووزارة التأمينات الاجتماعية على أن يكون لكل مواطن يعمل في مؤسسات وهيئات المملكة نظاما صحيا خاصا يتم من خلاله التسجيل بموقع صحتي ويكون من حقه الحصول على العلاج والمتابعة الصحية، كما يكون له صرف معاش التقاعد في حال إصابات العمل بدرجات متباينة كما بينتها بنود لائحة قانون التأمينات المنظّم للعلاقة بين العامل والمملكة.

تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بإخضاع جميع العاملين بالقطاعين العام وأيضا الخاص لنظام التأمين الصحي وذلك الخدمة تهدف لشمولهم بالرعاية الصحية اللازمة في وقت العمل وأيضا الحرص عليهم في حال تمت صابة للعمل بشكل كلي أو جزئي، حيث يتم صرف رواتب التأمين الكلية في حال العجز الكلي وجزئيا في حال العجز الجزئي، كما تقوم بصرف مبالغ للمخالطين لهم والمعاونين بصرف الرواتب.