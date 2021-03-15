نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 hrsd.gov.sa وتقديم اعتراضات المساعدات المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الذي دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة عمله قبل استلام المساعدات المقطوعة، ويأتي هذا التنبيه من الوزارة قبل تحديد الموعد المقرر والفعلي لاستلام مقطوعة الضمان في 1442، حيث تسعى الوزارة للحصول على البيانات الأحدث للمستفيدين حسب قاعدة البيانات العامة لها وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية وأكثرها دقة.

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تسجيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات والمساعدات المطلوبة للمواطن السعودي، وذلك من خلال تلقي طلبات الإعانة عبر رابط الوزارة الرسمي بالحرص على اتباع الشروط اللازمة للتسجيل والتي يكون منها أن يكون المواطن سعودي الجنسية وأن لا يتقاضى مبالغ شهرية من هيئات أخرى وألا يكون له أملاك عقارية أو سيارات، ويتم الاتفاق مع الوزارات المعنية بالمملكة وأيضا المؤسسات الخيرية للتشارك في قاعدة البيانات العامة للمسجلين لديها للتأكد من عدم الاشتراك في صرف رواتب من أكثر من وزارة وهيئة ومؤسسة خيرية، ويكون ذلك لضمان عدم ارتكاب المخالفات في لائحة الوزارات الرسمية وضمان وصول الدعم للمحتاجين إليه فقط، ولذلك تقوم وزارة العمل بالتنبيه على المشتركين بضرورة تحديث البيانات. تحديث بيانات الضمان الاجتماعي يقوم المواطن المسجل بالوزارة بتحديث البيانات الموجودة لديه لبيان التغييرات التي من الممكن أن تكون حدثت بالبيانات الخاصة به والتي قد تحول دون الاستحقاق أو الاستلام الآمن للمبالغ النقدية في حسابات المواطن البنكية، وقد أعلنت أنه من الهام والضروري تحديث البيانات الخاصة بالمواطن قبل تحديد الموعد المؤكد لاستلام المساعدات المقطوعة 1442. رابط تحديث بيانات الضمان بالخطوات يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية. يقوم المواطن بالدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، الخدمات الإلكترونية للضمان الاجتماعي. يتم كتابة رقم الهوية ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول. يقوم المستخدم بعمل “مستخدم جديد”. تفتح صفحة البيانات الشخصية. قم بكتابة وتأكيد كلمة المرور. يقوم المستخدم بكتابة البيانات الأحدث له، رقم الهاتف النقال أو العنوان أو البريد الإلكتروني أو الحالة الاجتماعية أو ما دون ذلك. يتم تقديم تعهد في الصفحة بصحة البيانات المذكورة “تعهد”. يتم اختيار ايقونة “تسجيل”.

ويكون ضرورة أن تكون جميع بيانات المواطنين المسجلين لدى وزارة التضامن الاجتماعي حديثة ومعدّلة شرطا هاما للحصول على مبالغ المقطوعة، ومن لم يقم بتسجيل البيانات بطريقة صحيحة أو لم يقم بتحديث البيانات في الفترة التي قررتها الوزارة يعرّض نفسه لعدم وجود المبالغ بالحساب البنكي، على أن يتاح تقديم تظلمات الضمان الاجتماعي عبر رابط وزارة التنمية البشرية والموارد بعد يوم 14 مارس 2021.

ويكون تحديث بيانات المسجلين لدى الهيئات والوزارات الخدمية هاما بشكل كبير، وذلك بعد أن قامت المملكة باتباع النظم التكنولوجية الحديثة في التعامل والتسجيل والتحديث، حيث تقوم الوزارات مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية وأيضا حساب المواطن باستقبال تحديث بيانات المواطنين المسجلين لديها لمعرفة التغيرات التي حدثت في بيانات المواطن مما قد يؤثر على الاستحقاق، في حال تغير مكان العمل أو ارتفاع الدخل الشهري.

يتم غدا الأحد 14 مارس 2021 صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للمشمولين تحت مظلة الوزارة، والذين تم تحديث البيانات الخاصة بهم عبر رابط تسجيل تحديث وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي، ويتم إتاحة تقديم الاعتراض في حال لم يتم صرف الراتب الشهري أو عدم شمول المسجل على مقطوعة الضمان في شعبان، من خلال تفعيل رابط الاعتراضات للوزارة، على أن يتم الرد في وقت قريب.

الأحد الأول من شعبان 1442: بعد الانتهاء التام من تحديث بيانات المستفيدين من صرف المعاش الاجتماعي ومقطوعة الضمان تقرر أن يبدأ اليوم الأحد 14 مارس 2021 لجميع من تم تحديث بياناتهم، أما من لم يقم بتحديث البيانات يمكن ألا يتمكن من استلام الراتب بالبنك، حيث يتم التسجيل على البيانات الأحدث وتصل الرسالة على رقم الهاتف الجديد الموجود لدى المواطن المستفيد منه.

يكون موعد تنزيل الدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة من الضمان الاجتماعي والتي تصرف سنويا قبيل شهر رمضان مساء اليوم الأحد في موقع وزارة الضمان الاجتماعي ويتم الاستعلام عنه بالرقم المدني على أن يقوم المواطن بإيجاد المبالغ المقتطعة له غدا بالبنوك، حسب احتساب اسمه ضمن المستفيدين منها، وعلى المعترضين على عدم شمولهم بالدعم بتقديم التظلمات على رابط اعتراضات الضمان.

تحديث الاثنين 15 مارس – الثاني من شعبان حيث تم الإعلان عن صرف مقطوعة الضمان أمس الأحد بتنزيل أسماء المشمولين على رابط وزارة الموارد البشرية، وتتيح الوزارة رابط تقديم الاعتراضات الذي يبدا العمل به من اليوم، وذلك لتقديم من لم يتم شموله بالمقطوعة الاعتراض، وينتظر المتقدم أسبوعين حتى يتم الرد عليه عن سبب عدم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي له في شهر شعبان.