نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر SA آلية صرف معاش الضمان الاجتماعي 1442 وتقديم الاعتراضات على المساعدات المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي الذي يتابع المواطن السعودي ممن هو تحت خط الفقر أو الذين لا تكفي رواتبهم الشهرية، كما ينتظر أيضا المساعدات المقطوعة والتي تصرف لهم مرة واحدة في العام قبيل شهر رمضان الكريم، في شعبان، وتهتم وزارة الموارد البشرية بتقديم الدعم عبر الضمان الاجتماعي كما تقوم بتحسين الظروف المعيشية لهم وتوفير فرص العمل للعاطلين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية

معاش الضمان الاجتماعي

هي مبالغ مالية محدد يقوم الضمان الاجتماعي بصرفها للمواطنين المسجلين لديه وفق العديد من الآليات والمعايير والشروط التي يجب توافرها بالمسجلين، والتي من أهمها الجنسية السعودية والعمر الذي لا يقل عن 36 عاما، ويتم صرف معاش الضمان في حال كان للمستفيد له راتب يتقاضاه شهريا ولكن لا يكفي احتياجاته الشهرية، ويكون ذلك حسب خالة المسجلين لدى الوزارة أو عدد أعداد الأسرة لديهم، ويتم صرف المعاش بشكل شهري بينما يتم صرف المساعدات المقطوعة مرة في العام يستفيد منه الجميع، ويكون موعد الصرف في الأغلب قبيل شهر رمضان أو في شعبان.

إلية صرف معاش الضمان الاجتماعي

يتم تحديد قيمة المعاش حسب حالة المتقدمين، حيث يتم تضمين المشمولين بالتأهيل الشامل أيضا بصرف المعاشات، مع ضرورة تحديث بيانات الجميع، كما يكون للفقراء والأرامل والمرأة المعيلة التي ليس دخل أو دخلها يكون غير كاف، كما يتم صرف مقطوعة للضمان الاجتماعي للمشمولين تحت مظلة الوزارة والمسجلين لديها مسبقا ضمن قاعدة البيانات لديها، ويتم الصرف مرة في العام مع اقتراب شهر رمضان الكريم لتدبير نفقات شهر الصيام.

عدد أفراد الأسرة 1 فرد يصرف له 1000 ريال.

الأفراد 2 يكون المبلغ 1284 ريال.

3 أفراد يصرف لهم 1568 ريال سعودي.

لعدد 4 أفراد يصرف 1852 ريال.

عدد 5 أفراد يصرف 2136.

لعدد 6 أفراد يصرف 2420 ريال.

7 أفراد يتم صرف 2704 ريال.

لعدد 8 أفراد يصرف لهم 2988 ريال.

9 أفراد يصرف لهم 3272 ريال.

ويتم الصرف حتى 15 فرد كما في الجدول التالي:

صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

تقرر تحديد يوم الأحد 14 مارس 2021 – 1 شعبان 1442 موعد تنزيل مقطوعة الضمان للمستفيدين في الحسابات البنكية لهم، وذلك بعد حصر أعداد المستفيدين والمستحقين وتحديث بيانات جميع المستفيدين، ويتم الاستعلام عن مقطوعة الضمان بالخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة. يتم إدخال الرقم المدني للمستخدم. يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق ثم يختار العرض.

موعد تقديم اعتراضات الضمان الاجتماعي

يتم تقديم اعتراضات الضمان والمساعدات المقطوعة على رابط اعتراضات وزارة الموارد البشرية والتنمية بعد موعد الصرف، للراتب الشهري للمستفيدين أو عدم تنزيل الاسم في مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويتم الاعتراض على مقطوعة الضمان ابتداء من الاثنين 15 مارس وذلك بعد موعد صرف المقطوعة بالحسابات البنكية.

وتجدر الإشارة أن المساعدات المقطوعة هي إحدى مظلات الحماية الاجتماعية التي تتيحها المملكة السعودية للمواطنين غير القادرين لمواجهة ظروف المعيشة وتوفير حياة كريمة لقطاع عريض من مواطني المملكة، كما أنها مساعدات تصرف لمرة واحدة لذلك تسمي بالمساعدات المقطوعة، وفي حال عدم الاستحقاق لتلك المساعدات يمكن تقديم اعتراضات على عدم أحقية الاستحقاق حيث سيتم التدقيق ومراجعة بيانات مقدم الطلب.

يبدأ اليوم الأحد 14 مارس – 1 شعبان 1442 صرف مقطوعة الضمان والتي تصرف مرة واحدة بالعام، ويكون صرف معاش الضمان متاحا أيضا للمستفيدين والمسجلين في صرف المعاشات، وتقوم الوزارة الاجتماعية والخدمية بتقديم العديد من المساعدات والإعانات للمواطن الفقير وذوي الدخل المنخفض، ويزيد تقديم الدعم منها وأيضا من الجمعيات الخيرية مع اقتراب الشهر الكريم ليعم الخير على الجميع.

إلية صرف المساعدات

تكون إلية صرف المساعدات الشهرية للمشمولين بالضمان الاجتماعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية متوالية، حيث يكون الصرف على حسب عدد الأسرة من فرد واحد وحتى 15 فرد، ويكون على حسب الحالة الاجتماعية أيضا يتم تحديد المعاش الشهري للضمان من خلال العديد من الشروط والضوابط، وتأتي تلك الضوابط من حرص الوزارة على وصول الدعم فقط للأفراد والأسر المستحقة لصرف هذا الدعم.

تحديث الاثنين 15 مارس – 2 شعبان 1442 فقد تم إعلان قوائم أسماء المشمولين بالمساعدات المقطوعة أمس الأحد على رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بإتاحة رابط تقديم الاعتراضات لمن لم يصرف لهم مقطوعة الضمان، على أن يتم تفعيل هذا الرابط اليوم ويتم الرد على اعتراضات المواطنين في خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم على رابط الموقع.