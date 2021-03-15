نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442 مارس 2021 وخطوات الاستعلام عبر hrsd.gov.sa ومدة تقديم طلب الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442، يبحث عنه عدد كبير من مستفيدي معاشات الضمان، لمعرفة موعد الصرف شهرياً والذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإعلان عنه بصفة دورية خاصةً في حال توافق موعد الصرف مع أجازة أسبوعية أو أجازة رسمية، يتم تقديم موعد الصرف يوم قبل أو تأخيره يوم بعد، ونحن اليوم معكم لنوضح لكم تفاصيل صرف الدفعة لشهر شعبان 1442، وكذا الاستعلام الإلكتروني عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف راتب الضمان 1442 شهر شعبان 1442

تم إيداع المبالغ المستحقة، لمستفيدي راتب الضمان الاجتماعي شهر شعبان 1442، حيث أنه من المقرر أن يتم الصرف شهرياً في أول يوم للشهر الهجري، والذي يوافق هذا الشهر يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، ومع الساعات الأولي من صباح يوم الصرف تزايدت عمليات البحث للتعرف عن خطوات صرف راتب الضمان، وطريقة حساب المبلغ المستحق للمستفيدين حسب ما جاء في نظام الضمان الجديد، وعليه سنوضح لكم هذه التفاصيل من خلال السطور التالية، حتي نُسهل عليكم متابعينا الكرام عمليات البحث.

خطوات صرف راتب الضمان الاجتماعي

قيمة معاش الضمان الاجتماعي 1442

معاش الضمان للفرد 1000 ريال سعودي.

معاش الضمان لآسرة مكونة من فردين 1285 ريال سعودي.

راتب الضمان لآسرة مكونة من 3 أفراد 1570 ريال سعودي.

راتب الضمان لآسرة مكونة من 4 أفراد 1855 ريال سعودي.

معاش الضمان لآسرة مكونة من 5 أفراد 2140 ريال سعودي.

معاش الضمان لآسرة مكونة من 6 أفراد 2420 ريال سعودي.

الاستعلام عن راتب الضمان عبر موقع وزارة الموارد البشرية

الدخول على الموقع الإلكتروني “hrsd.gov.sa“.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمات الضمان الاجتماعي.

إدخال بيانات المستفيد.

الضغط على استعلام.

صرف معاش الضمان مارس 2021

بدء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، بالمملكة العربية السعودية، صرف راتب الضمان لشهر مارس 2021، من خلال الحسابات المفعلة والمسجلة لدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث لن يتم الصرف لمن لم يقم بإجراءات التحديث، التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لأنه يتم مراجعة بيانات مستفيدي الضمان بصفة دورية، ومطابقتها مع الجهات ذات الصلة لمعرفة مدي صحتها من عدمه.

الفئات المستحقة لراتب الضمان حسب تعديلات نظام الضمان الجديد

أن يكون المستفيد من معاش الضمان سعودي الأصل والمنشأ. يستثني من شرط الجنسية السعودية “المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي، الأرملة الأجنبية التي لديها أبناء سعوديين، المطلقة الأجنبية التي لديها أبناء سعوديين، الأيتام وذويهم الذين لديهم بطاقات تنقل، الأشخاص أصحاب الهمم”. الرجال والنساء البالغين سن الستين. الأطفال اليتامى بشرط انعدام مصدر الرزق الثابت. الأشخاص المصابين إصابة عمل أو في حادث جعلهم غير قادرين على العمل. الأسرة التي ليس لها عائل أو مصدر رزق. الآسرة التي لا يعمل أحد أفرادها بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. المطلقات والأرامل أللتي ليس عائل أو مصدر رزق.

خدمة تقديم الاعتراض على راتب الضمان وموعد تقديمه

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة تقديم الاعتراض لمستفيدي الضمان، من خلال موقعها الإلكتروني والدخول على الخدمات الإلكترونية، ومنها على خدمة تقديم الاعتراض مع إرفاق المستندات المؤيدة لأحقية الصرف لمستفيد الضمان، حيث يستطيع الأفراد من ذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان الذين تم إيقاف الصرف لهم، تقديم الاعتراض عقب موعد الصرف مباشرةً، ويكون الرد على طلب الاعتراض الإلكتروني خلال 15 يوم من تاريخ الصرف.