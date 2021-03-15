معلمة منصة مدرستي تنقذ طالبة من تعدي حرامي على منزلها

معلمة منصة مدرستي تنقذ طالبة من تعدي أحد السارقين على بيتها كان هذا هو العنوان الذي تصدر معظم مواقع البحث الخاصة بمنصة بمدرستي بعدما قامت منصة مدرستي بتسجيل واقعة قيام أحد السارقين بالتعدي على بيت احد الطالبات مستغلا غياب والديها حتى يتمكن من سرقة البيت في مشهد مرعب لم يتعدي سوي دقائق إلا انه حبس انفاس الجميع وبالأخص تلك الطفلة التي شهدت الواقعة.

معلمة منصة مدرستي تنقذ احدي طلابها

تناولت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أحد مقاطع الفيديو الخاصة بمحاولة سارق اقتحام بيت إحدى الطالبات وتزامنت الواقعة مع قيام إحدى طالبات الصف الابتدائي بالمملكة بحضور حصص يومها الدراسي على منصة مدرستي حيث فوجئت المعلمة بخيال السارق خلف الشباك الخاص ببيت الفتاة حيث قامت المعلمة على الفور بتنبيه الفتاة والاتصال بالشرطة وإبقاء التواصل معها مفتوحا حتى تطمئنها في المشهد المروع الذي تسبب في حبس الانفاس، كما توجهت احد ام احد زميلاتها للفتاة اليها مباشرة في محاولة منها لابعاد هذا السارق الذي لم يدرك بعد انه قد تصويره والابلاغ عنه، وبالفعل تمكنت المعلمة من إنقاذ تلك الفتاة وتهدئة لروعتها، حتى تمكنت السلطات من القبض على السارق.

منصة مدرستي

وبهذا الموقف الذي تم تسجيله من خلال منصة مدرستي يعد سابقة عهد للمنصة التي أثبتت بذلك جدرانها ليس فقط في توصيل المهام التدريسية والقيام بالدور الرئيسي والاساسي بها بل أيضا المساهمة في حماية أبنائها خلال وقت الدوام الدراسي، وتقوم منصة مدرستي بتقديم واقع افتراضي لليوم الدراسي الذي من المفترض ان يخوض فيه الطلاب حرصا على سلامتهم من جراء انتشار العدوي الحالية وكذلك لاستمرار التحصيل الدراسي لهم، ويمكن التسجيل على المنصة من خلال الخطوات التالية:

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