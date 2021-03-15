نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسب التوطين الجديدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن نسب التوطين الجديدة، حيث زاد البحث عن نسب التوطين بمعدل عالي خلال هذه الفترة،وقالت الموارد البشرية إن هذا القرار يأتي في إطار تحفيز المنشآت على توطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة ، يهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل ، وتطوير بيئته ، وتوفير فرص مستدامة للمواطنين ، بما في ذلك ما سبق أن صدر في القرار الوزاري الذي تضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة ، و قرار وزاري بالموافقة على معدلات التأميم في طلبات الدعم الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51٪ فأكثر.

توفر المبادرة خدمة التنقل الوظيفي ، والتي تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى وظيفة أخرى عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

كما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، مؤخرًا ، قرارًا برفع معدلات توطين الوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة للجهات الحكومية.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب ، وتمكين وتنمية الإنسان. الكفاءات.

متي يبدأ هذا النظام

يبدأ اليوم الأحد في السعودية قرار تعديل نسب التوطين في نشاط \ “مقاولات الصيانة والتشغيل \” ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” ، بزيادة قدرها 3 ٪ حسب حجم ونطاق التأسيس الصادر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. احمد الراجحي.

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