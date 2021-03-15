نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تقديم الاعتراض على راتب الضمان 1442 عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
خدمة تقديم الاعتراض على راتب الضمان الاجتماعي، من الخدمات ذات البحث العالي خلال الفترة الأخيرة، في المملكة العربية السعودية، خاصةً بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب تحديث البيانات لمستفيدي الضمان، حتي تتمكن الوزارة من مراجعة بيانات المستفيدين المسجلة إلكترونياً على موقع الوزارة، ومطابقتها مع الجهات ذات الصلة للوقوف على مدي صحتها من عدمه، حتي يتم صرف راتب الضمان أو المساعدة المقطوعة للمستحقين، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم تفاصيل تقديم طلب الاعتراض لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
رابط تقديم الاعتراض لمستفيدي الضمان
تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي
عقب قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإعلان عن تحديث بيانات مستفيدي الضمان إلكترونياً، فقد أكدت على أنه في حال عدم تحديث البيانات سيتم إيقاف الدعم المقدم من الضمان، وفي حالة إيقاف الصرف للمستفيد يستطيع تقديم اعتراض على موقع الوزارة، مع تقديمه المستندات المؤيدة لأحقه المستفيد في الصرف، وسيتم الرد خلال 15 يوم من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
مراحل تحديث البيانات
الفئات المستهدفة من تقديم طلب الاعتراض
- مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي الذين تم إيقاف الصرف لهم.
- مستفيدي الإعانة المالية الذين توقف الصرف عنهم.
- مستفيدي المساعدة المقطوعة.
- التابعين لمستفيدي الضمان والإعانات المالية الذين لم يتم الصرف لهم.
خدمة الاعتراض على راتب الضمان
وبالتزامن مع صرف راتب الضمان شهرياً، يستطيع مستفيدي معاش الضمان من تقديم طلب اعتراض على راتب الضمان الاجتماعي، وذلك في حال توقف الصرف للمبلغ المستحق شهرياً سواء للمستحقين فعلياً أو التابعين، كما يمكن اللجوء لخدمة صوتك مسموع في حالة عدم الرد من خلال طلب الاعتراض.
خدمة صوتك مسموع
- الدخول على الخدمة الإلكترونية “صوتك مسموع“.
- الضغط على أيقونة أرسل شكوي.
- ولمتابعة الطلب في خلال 5 أيام إدخال رقم الشكوي.
- ثم رقم الهوية.
- ثم استعلام.
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
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