نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الطلاق الجديد 2021 في السعودية وداعا للطلاق الكيدي والعبثي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الطلاق الجديد 2021 السعودية هو ما يشغل بال العديد من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، كما يتم البحث يوميا عن اجراءات الطلاق في السعودية 1442، فقد أصدرت الجهات المعنية في السعودية سلسلة من القرارات الجديدة التي تهدف إلي تعزيز الأمن بين المواطنين والمواطنات، والآن نتابع معكم تفاصيل الطلاق في قانون الاحوال الشخصية السعودي وأيضا مدة صدور صك الطلاق 2021.

تم الإعلان مؤخرا عن نظام الطلاق الجديد في السعودية، وهذا من قبل وزارة العدل بالمملكة، والجدير بالذكر أن نظام الطلاق في السعودية الحالي يسعي لحماية حقوق الزوجة والزوج والابناء كل علي حد سواء.

وقد نص نظام الطلاق الحالي علي أن إصدار شهادة الطلاق سيتم فقط بحضور كلا الزوجين وليس بغياب احدهما، ويجب أن يتوصلا إلي بعض الاتفاقات والتسويات وهذا حتي يتم ضمنان استمرار علاقة الزوجين في الطلاق الرجعي

أما في حالة عدم موافقة الزوجين علي العودة، هنا يتم اللجوء إلي تسويات الحضانة والنفقة، وفي غضون شهر واحد يتم اصدار كل من عقد النفقة والوصايا والطلاق.

إذا لم يتفق كلا الزوجين يتم تسليمهم إلي محكمة الاحوال الشخصية السعودية، ويتم النظر في قضيتهم من قبل القاضي.

الجدير بالذكر أن نظام الطلاق السعودي الجديد يمنع أن يطلق الزوج زوجته قبل مثولها امام المحكمة، كما لا يمكن اصدار صك الطلاق إلا بعد حل مشكلات النفقة والحضانة والزيارة، هذا ما يضمن حق جميع الاطراف المتضررة من وقوع الطلاق ويمنع الطلاق الكيدي والعبثي، كما أن الزوجان كلاهما يخضع لمحاولات الصلح.

النظام الجديد عند الطلاق بالسعودية

تعريف الطلاق

إن تعريف الطلاق في الشريعة الإسلامية هو انفصال أحد الزوجين عن زوجه، وعند علماء الفقه فإن الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ صريح أو كناية مع النية المطلقة للانفصال

ويقع الطلاق إذا نطق الرجل سليم العقل كلمة الطلاق او يمين الطلاق أمام الزوجة او في غيابها او امام القاضي او ولي الأمر فإنه يقع الطلاق.

اجراءات الطلاق في السعودية

حضون الزوجان إلي مركز الصلح لمحاولة استعادة علاقتهم من جديد يجب الوصول إلي اتفاق حول تفاصيل الطلاق لضمان حق الزوجين والاطفال إن وجد يتم تسجيل الاتفاقات في ملف وتقديمها إلي محكمة إنفاذ القانون بالمملكة في حالة عدم موافقة الزوج علي الاتفاقات يتم تسليمه إلي محكمة الاحوال الشخصية ليتم البت في قضيته خلال شهر واحد في حالة عدم مثول الزوج امام المحكمة لإثبات الطلاق، فإن المحكمة لها ان تقوم بالطلاق بالقوة إذا كان هناك ادلة علي تعرض الزوجة أو الزوج للأذى فيتم تحويلها إلي الجهات المختصة ليتم رفع دعوة جنائية ضده يمكن للزوجة أن تقوم بإجراءات الطلاق بعد إخطارها بحضوره، وهذا في حالة تأخر اثبات الطلاق

مدة صدور صك الطلاق

بموجب نظام الطلاق الجديد يتم اصدار صد الطلاق في غضون شهر واحد من تاريخ الاتفاق، ولا يتم اصدار سند الطلاق إلا بعد طلاق زوجته.