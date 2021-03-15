نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة وظائف إدارية عبر نظام جدارة للخريجين والخريجات التخصصات المطلوبة وموعد التقديم ورابط التسجيل لشغل (44) وظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الحج والعمرة وظائف إدارية عبر نظام جدارة التابع ل وزارة التنمية والموارد البشرية حيث دعت المواطنات والمواطنين الشباب حملة المؤهلات العليا الحاصلين على درجات علمية وتخصصات مناسبة للوظائف التي تم الإعلان عنها بسلم راتب الموظفين لشغل الوظائف “الإدارية” المعلنة عبر منصة جدارة الإلكترونية التي تم أطلاقها العام الماضي من قبل وزارة التنمية البشرية لتنظيم عملية التوظيف الرقمي بالمملكة لتحقيق رؤية 2030 وتنمية مواردها البشرية إلكترونياً لمواكبة التطور العالمي.

وظائف وزارة الحج والعمرة التخصصات والأعداد المطلوبة

حيث يبلغ إجمالي العدد للوظائف المشمولة لهذا الإعلان”44″ وظيفة من الجنسين وتوزع حسب المقرات ونوع الوظيفة والعدد المطلوب و المرتبة حيث تشمل:

المرتبة الربعة عدد 3 وظائف والسادسة 19 أما السابعة ثلاثة والثامنه18والتاسعة واحد ليصل الإجمالي إلى (44) وظيفة إدارية وسوف نوضح التخصصات المطلوبة من خلال هذا الجدول:

م المرتبة عدد الوظائف الوظيفة المقر 1 4 3 مراقب مكة المكرمة 2 6 4 مراقب حج وعمرة مكة المكرمة 3 6 3 مراقب خدمات مكة المكرمة 4 6 2 مأمور علاقات عامة مكة المكرمة 5 6 2 محامي مساعد مكة المكرمة 6 6 1 باحث مشاريع مساعد مكة المكرمة 7 6 1 باحث تطوير إداري مساعد مكة المكرمة 8 6 1 باحث تطوير موارد بشرية مكة المكرمة 9 6 1 باحث توظيف مساعد مكة المكرمة 10 6 1 باحث تدريب وابتعاث مساعد مكة المكرمة 11 6 1 باحث تنظيم مساعد مكة المكرمة 12 6 1 باحث مكتبات مساعد مكة المكرمة 13 6 1 مصمم جرا فيكس مكة المكرمة 14 7 1 محلل نظم مكة المكرمة 15 7 1 مراقب إنشاءات مكة المكرمة 16 7 1 باحث أمن وسلامة مكة المكرمة 17 8 4 محلل نظم أول مكة المكرمة 18 8 3 باحث تطوير إداري مكة المكرمة 19 8 2 باحث إحصاء مكة المكرمة 20 8 2 أخصائي تقنية معلومات مكة المكرمة 21 8 1 مطور برامج أول مكة المكرمة 22 8 1 أخصائي علاقات عامة مكة المكرمة 23 8 1 باحث قضايا مكة المكرمة 24 8 1 باحث تخطيط مكة المكرمة 25 8 1 باحث إعلامي مكة المكرمة 26 8 1 مهندس معماري مكة المكرمة 27 8 1 باحث تدريب وابتعاث مكة المكرمة 27 9 1 أخصائي تخطيط مكة المكرمة



موعد التقديم في إعلان وزارة الحج والعمرة للوظائف الإدارية

مدة الإعلان أسبوع يبدأ من 4\8\1422

وينتهي في 10\8\1442

خطوات التسجيل في وظائف الحج والعمرة عبر رابط جدارة

يتم تقديم طلبات التوظيف من خلال رابط تسجيل منصة جدارة التابع لوزارة التنمية البشرية بتباع تلك الخطوات

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم تسجيل الدخول على نظام توظيف جدارة وتقديم البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على كلمة “الإعلانات الوظيفية”وفي حال وجود أي اختلاف في البيانات يقدم اعتراض ليتم دراسته من قبل المختصين في الوزارة. خلال التأشير على المربع المخصص في الطلب يحدد المتقدم رغبته للدخول. يقوم المتقدم بتحديد الرغبات المكانية بحسب رغباته واختيار مقر الوظيفة المعلن عنها ثم يقوم بحفظ الطلب يضغط على أيقونة طباعة ملخص الطلب . حفظ ملخص الطلب حتى يحتفظ بنسخه يمكنه تقديمها في حال كان لديه استفسار أو تظلم وتعديل لأنة لاستطيع عمل ذلك دون “ملخص الطلب” ويشترط أن يكون تاريخ طباعة الطلب قبل انتهاء مدة التقديم” للجنسين”

الدرجات العلمية والشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة الحج والعمرة

خريجين وخريجات الثانوية العامة والدبلومات المتوسطة والمعاهد المتخصصة. خريجات وخرجي المؤهلات الجامعية من الحاصلين على “الدكتوراه والبكالوريوس والماجستير”

أهم الشروط

قبل كتابة الطلب على المتقدمين ضرورة قرأة الإرشادات والتعليمات المرفقة مع نموذج جدارة لتفادي أي أخطاء تمنع الترشيح للوظيفة.

أي بيانات يتم اضافتها على نموذج جدارة مسئولية مقدمها لو ثبت عدم مصدقتيها عند مقارنتها بالأصول الحقيقة يتم استبعاد الطلب.

يفضل الترشيح للتخصصات الغير تربوية ويأتي بعدها التربوية.

لابد من توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلات والحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج السعودية.

لابد للنساء والرجال أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية على المرتبة السادسة وأيضاً السابعة والثامنة.

ضرورة حضور المقابلة الشخصية لجميع الوظائف المعلن عنها ثم يتم الترشيح النهائي بعدها وفي حال عدم اجتيازها يتم إلغاء الترشيح

من لا تتفق مقرات الوظائف مع رغبتهم المكانية عليهم عدم الضغط على مربع الدخول ألى الإعلان ويمكنهم التقدم مرة أخرى في أعلانات مقرتها تتفق مع رغبتهم حتى يتسنى لهم الذهاب إلى الوظيفة في المقرات المعلنة لمباشرة العمل وإلا يتم إلغاء واستبعاد الطلب نهائيا من الإعلان

إتقان عدد 6 لغات لشغل وظيفة مراقب

الأوزبكية الفارسية الأردية الصينية التركية الملاوية

الشروط التوضحية

قبل كتابة الطلب على المتقدمين ضرورة قرأة الإرشادات والتعليمات المرفقة مع نموذج جدارة لتفادي أي أخطاء تمنع الترشيح للوظيفة.أي بيانات يتم اضافتها على نموذج جدارة مسئولية مقدمها لو ثبت عدم مصدقتيها عند مقارنتها بالأصول الحقيقة يتم استبعاد الطلب. قبل حفظ أي جزئية من الطلب على جدارة لابد من مراجعتها والتأكد التام من صحنها. أهمية تحديد الرغبات المكانية بجانب المؤهل وأقدمية التخرج والمعدل ألتركمي حسب الإعلان المفصل للوظائف ومقرتها والعدد المطلوب والمسمى الوظيفي لاستحقاق الوظيفة والترشيح لها من. بعض من الوظائف التي تم طرحها للإعلان نظام التعاقد بدوام كامل طبقاً للمادة “92” للفقرة “أ” من ألائحة التنفيذية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والاجتماعية

جدير بالذكر: أن وزارة الحج والعمرة سوف تعلن أسماء الفائزين بالوظائف من خلال البوابة الإلكترونية وتناشدهم بمتابعة أسماء المرشحين من الجنسين.