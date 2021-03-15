Link دخول منصة مدرستي التعليمية بالسعودية لمتابعة شرح الدروس لكافة الصفوف المدرسية المختلفة 1442

لينك دخول منصة مدرستي التعليمية بالسعودية من أكثر اهتمامات طلاب الصفوف التعليمية المختلفة في الوقت الحالي وتحديداً بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 أون لاين كما تم في الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي التعليمية والقنوات التعليمية المختلفة التي خصصتها المملكة للطلاب من أجل مساعدتهم لاستكمال المسيرة الدراسية، وقد حققت منصة مدرستي التعليمية هدفها الرئيسي وهو توفير الدراسة بشتى طرقها في المنازل حفاظاً على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المنتشر بشكل مخيف، ومع تزايد عمليات البحث عن رابط دخول منصة مدرستي سوف نوافيكم رابط دخول منصة مدرستي لحل الواجبات المدرسية ورفعها على المنصة لكل الصفوف المدرسية.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي من أهم الحلول وأبرزها التي وفرتها وزارة التعليم السعودية لأبنائها الطلاب من أجل استكمال المسيرة التعليمية من خلالها وتطبيق منظومة التعليم أون لاين في ظل مخاوف توجه الطلاب للمدارس بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي بدأت بشكل شرس، حيث وفرت المنصة كافة الخدمات التي يحتاج لها الطلاب سواء من شرح كامل للمناهج المقررة على طلاب مراحل التعليم المختلفة والواجبات المدرسية ورفعها على المنصة والاختبارات التقييمية وغيرها.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب

وفرت منصة مدرستي للطلاب الحصص الافتراضية التي تشبه الحصص في المدارس تماماً، والتي من خلالها تخلق حلقة التواصل بين المعلمين والطلاب للتفاعل في شرح المناهج المقررة عليهم واستفسار الطلاب على أي نقاط لم يستطيعوا فهمها، وغيرها من الخدمات التي يحتاج لها الطلاب، وتتم عملية دخول منصة مدرستي على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية.

الضغط على كلمة تسجيل جديد.

كتابة اسم المستخدم الخاص بالطالب ويليها كلمة المرور.

الضغط على كلمة تسجيل حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من شرح الدروس الموجودة على المنصة وحل الواجبات المدرسية والأنشطة المطلوبة من الطالب.