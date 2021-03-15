يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن موضوع تحميل تطبيق توكلنا اندرويد، حيث يعتبر توكلنا هو تطبيق رسمي معتمد من المملكة العربية السعودية ، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد ، كما أن تم تطويره من قبل مركز المعلومات في السعودية ، حيث يوفر كمية كبيرة من المعلومات ويساهم في إكتشاف الحالات المبكرة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في حالة ظهور أعراض العدوى، ومن الجدير بالذكر أن يجب على مستخدمي تطبيق توكلنا تفعيل خدمة تعريف الهاتف المحمول للتطبيق ، من أجل الحصول على الخدمات المختلفة التي يوفرها التطبيق ، حيث يعتمد بشكل أساسي على رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام الدخول الموحد الحكومي ، من أجل السماح بتبادل الرسائل مع مستخدمي التطبيق بسهولة. ، أصدرت قائمة تسنيفات موقع التدوين “تويتر” ومحرك البحث العالمي جوجل ، خلال الأيام السابقة ، بعد إعلان المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ، أن التطبيق ضروري ، حتى يتمكن المواطنون من الدخول. الأسواق التجارية وبعض المرافق الحيوية.

تطبيق توكلنا اندرويد

يعد تنزيل تطبيق توكلنا على هاتفك المحمول من أهم التطبيقات الآن إذا كنت مقيمًا في المملكة العربية السعودية وخاصة المدن التي قامت بضرورة وجود التطبيق لدخول بعض المؤسسات التجارية والحيوية ، وهذا هو يتم على النحو التالي: من خلال Google Play أو Apple Store ، قم بتنزيل تطبيق Tawakolna بعد تنزيل التطبيق على هاتفك المحمول ، قم بتشغيله وابدأ عملية التسجيل لاختيار تسجيل جديد ، أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة ، أدخل تاريخك ولا تنس الموافقة على الإقرار بصندوق الشروط ، أدخل كلمة مرور لا تقل عن 12 حرفًا ، ويجب أن تحتوي كلمة المرور على أحرف وأرقام إنجليزية كبيرة وصغيرة. من خلال الإجابة على الأسئلة الصحية حول حالتك ، وتحديد المُعالين والمكفولين الموجودين في نفس مكان الإقامة ، مثل الأسرة والعاملين ، اضغط لبدء استخدام خدمات الثقة لدينا