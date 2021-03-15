نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لولو ماركت الرياض عروض تبدأ من 14 مارس حتى يوم 20 مع مهرجان القهوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لولو ماركت الرياض يتميز بعروضه المستمرة على جميع منتجاته من مأكولات غذائية, أجهزة ألكترونية من جوالات وغيرها, منظفات, وغيرهم الكثير, فيعتبر لولو هايبر ماركت من أكبر الهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية من حيث عدد فروعه المنتشرة بجميع محافظات المملكة, ولا يقتصر علي المملكة فقط بل يمتاز بمجموعة دولية لإمتدادها إلى عدد من الدول العربية المختلفة مثل دولة الكويت, والبحرين, وعمان, واليمن, ودولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت بلد المنشأ للمجوعة عام 1955 ميلاديا, ومن الجدير بالذكر امكانية لولو هايبر ماركت الرياض أون لاين التي تتيح للعملاء القدرة علي التصفح ومتابعة العروض والمنتجات. جديد عروض لولو ماركت الرياض على ماكينات القهوة نسبريسو Nespresso من أحدث عروض مهرجان القهوة من Nespresso Coffee Machine فيقدم عروض ماكينات القهوة لعشاق القهوة والبن وهي الآتي: نسبريسو ماكينة قهوة 849 ريال بدلا من 1399 ريال. Nespresso Coffee Machine

نسبريسو ماكينة قهوة سوداء 499 ريال بدلا من 699 ريال. Nespresso Coffee Machine Black.

نسبريسو ماكينة قهوة + كوب أسود 599 ريال بدلا من 949 ريال. Nespresso Coffee Machine + Black Mug.

نسبريسو ماكينة قهوة + كوب ايروتشينو 3, 1129 ريال بدلا من 1599 ريال.

نسبريسو ماكينة قهوة حمراء 499 ريال بدلا من 699 ريال. Nespresso Coffee Machine Red. أكتشف طعم القهوة مع ماكينات قهوة ديلونجي Delonghi ضمن عروض لولو ماركت الرياض تقدم ديلونجي عروض مميزة علي ماكينات القهوة ديلونجي ماكينة اسبريسو 2689 ريال بدلا من 2889 ريال. Machine Espresso Delonghi

ديلونجي ماكينة قهوة 739 ريال بدلا من 849 ريال. Delonghi Coffee Maker ديلونجي ماكينة اسبريسو 629 ريال بدلا من 749 ريال. ديلونجي ماكينة قهوة 209 ريال بدلا من 249ريال.

ديلونجي مطحنة قهوة 279 ريال بدلا من 299 ريال. Delonghi Coffee Ginder ديلونجي ماكينة قهوة 309 ريال بدلا من 369 ريال. أقوي عروض ماكينات القهوة بلاك اند ديكر مطحنة قهوة 109 ريال بدلا من 119 ريال. Black+Decker Coffee Ginder

بلاك اند ديكر ماكينة قهوة 12 كوب 229 ريال بدلا من 299 ريال. Black+Decker Coffee Maker 12 cup

بلاك اند ديكر ماكينة قهوة 189 ريال بدلا من 229 ريال.

نيكاي ماكينة قهوة 61 ريال بدلا من 79 ريال. Nikai Coffee Maker

روسيل هوبز ماكينة قهوة 249 ريال بدلا من 279 ريال. Russel Hobbs Coffee Maker طريقة تحضير كيكة الإفطار العادية الهشة ناجحة من اول مرة

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