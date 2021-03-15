نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ناجز إصدار الوكالة الأولى إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن شرط إصدار الوكالة الأولى حضورياً تم إلغاءه والتقديم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، ومن خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية، والبرنامج قدم العديد من الخدمات العامين الماضيين، ووفر الكثير من المعاناة على المواطنين السعوديين، ويتم من خلال هذه البوابة معظم خدمات وزارة العدل السعودية سواء هذه الخدمة يتم تقديمها للمواطنين أو المقيمين أو قطاعات الأعمال، وتتم هذه الخدمة بشكل سريع وميسر عبر بوابة ناجز، ويسعى الفريق القائم على البوابة بإضافة خدمات جديدة إلكترونياً بشكل دوري حتى تصبح جميع الخدمات العدلية إلكترونياً عبر بوابة ناجز.

إصدار الوكالة الأولى إلكترونياً عبر ناجز

قالت وزارة العدل السعودية أن الشرط الأساسي للاستفادة من خدمات بوابة ناجز الإلكترونية، كان سابقاً أن يكون الشخص المستفيد من الخدمة قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن يتم إصدارها إلكترونياً، وذلك حسب توجيهات وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وقال أن الأشخاص الذين قاموا بزيارة كتابات العدل في الفترة الماضية من أجل إصدار الوكالة الأولى لتحقيق شرط الوكالة الإلكترونية للحصول على خدمات بوابة ناجز الإلكترونية.

الحالات الغير متاح فيها خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز

قالت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية أن هناك حالات لا يمكن لها الحصول على إصدار الوكالة الأولى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية، ومنها إذا كان المستفيد قاصر في السن أو قاصر عقلياً وذلك بموجب صك الوكالة، أو إذا كان المستفيد أكبر من خمسة وستون عاماً ولم يسبق له استخراج وكالة، وتقدم لهم وزارة العدل استخراج خدمات التوثيق من خلال خدمة كتابات العدل المتنقلة داخل جميع مناطق المملكة.

وصرحت وزارة العدل السعودية، أن عدد الذين حصلوا على خدمة إصدار الوكالة إلكترونياً خلال العامين الماضيين بلغوا 6 ملايين وكالة إلكترونية، وتعمل الوزارة على تحويل خدماتها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المستفيد لكتابات العدل، وذلك تيسيراً عليهم في إجراءات الحصول على خدمات الوكالة أو أي خدمة من الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، لرفع كفاءة وأداء العمل.