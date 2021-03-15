مدرسة منصة مدرستي تنقذ طالبتها في إبتدائي من محاولة سرقة في منزلها

مدرسة منصة مدرستي تنقذ طالبتها في إبتدائي أثناء حضورها حصة دراسية، تداول خلال اليومين السابقين فيديو لحصة دراسية قامت خلاله معلمة منصة مدرستي بإنقاذ طالبتها، تفاصيل الفيديو تكشف واقعة سرقة تم إيقافها من قبل معلمة المنصة بعد أن حاول لص مهاجمة بيت الطالبة في غياب والدتها نتعرف على تفاصيل الواقعة من خلال المقال.

مدرسة منصة مدرستي تنقذ طالبتها في إبتدائي

كشفت تفاصيل الفيديو المتداول أن معلمة منصة مدرستي تنفذ طالبتها بعد أن لاحظت المعلمة حركة غريبة في النافذة الخلفية للطالبة، وقبل أن تتأكد من الرؤية حاولت لفت نظر الطالبة بهدوء حتى لا تفزع، وحاولت احتواء الطالبة وطمأنتها من خلال توجيهها للتصرف الصحيح، طلبت المعلمة من الطالبة بتوجيه الكاميرا الخاصة بالكمبيوتر تجاه النافذة حتى تتمكن من تحديد ملامح اللص وبالفعل استطاعت الطالبة تنفيذ ما تطلبه منها المعلمة التي على الفور قامت بإبلاغ الشرطة للتوجه لمنزل الطالبة، كما أمرتها بأن تبقي المايكروفون مفتوحاً حتى تستطيع سماع ما يدور عندها، كما اتجهت أم أحد الطالبات الحاضرات لنفس الدرس لمنزل الطالبة للبقاء معها حتى عودة أمها من الخارج، وقامت الفتيات بتهدئة روع زميلتهم عبر ميكروفون المنصة في مشهد بطولي للمعلمة والطلاب.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

وكانت منصة مدرستي هي الوسيلة التعليمية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم السعودية لعميلة التعليم عن بعد التي تنفذها المنظومة في خطة مواجهة الوباء العالمي كوفيد 19 وحرصاً على سلامة أبناءها الطلاب والعاملين كذلك من تواجدهم داخل التجمعات المدرسية مما قد بعرض حياتهم للخطر، وجاء إطلاق منصة مدرستي كخطوة لتنظيم العملية التعليمية وحضور الطلاب الافتراضي لدروسهم وكذلك حضور المعلمين الذين يوفرون كل سبل الشرح والمراجعة التي يحتاجها الطلاب على مدار أيام الأسبوع.