نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن موظف وافد قانون العمل الجديد في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن موظف وافد يعمل داخل المملكة العربية السعودية متوفر بطريقة سهله وخطوات قليلة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث ترغب المملكة في شتى المجالات في التسهيل على العملاء، فقد وفرت هذه الخدمة عليهم عناء الذهاب إلى مكتب العمل للحصول على بيانات عامل وافد والاستعلام عنه، لهذا قامت بتوفير خدمة الاستعلام عن عامل وافد على موقع الوزارة الإلكتروني.

تقوم خدمة الاستعلام عن وافد بتقديم مجموعة من المعلومات الرئيسية عن العاملين داخل المؤسسات المرخصة في المملكة، وللحصول على تلك المعلومات يجب أن يقوم شخص يمتلك حساب على موقع وزارة الموارد البشرية أو يقوم المسئول عن المؤسسة بإجراء هذا الاستعلام، ويعتبر هذا شرط أساسي للاستفادة من هذه الخدمة وغيرها من الاستعلامات مثل الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

استعلام عن موظف وافد

بعد أن تمتلك حساب لدى وزارة الموارد البشرية، يمكنك الدخول على الموقع وتنفيذ الخطوات التالية من أجل الدخول على مكتب العمل استعلام عن موظف وافد داخل المملكة:

من خلال أحد محركات البحث اكتب استعلام عن موظف وافد. ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم ادخل على الخدمات الإلكترونية للعمل. اضغط على خدمات الاستعلام. قم باختيار الاستعلام عن موظف وافد. ادخل رقم الإقامة والرمز المرئي ثم اضغط بحث. سوف تجد امامك اسم العامل والمنشأة التي يعمل فيها ورقم العامل وحالة العمل. كما يمكنك اتباع الخطوات كما هو موضح بهذا الفيديو:

قانون العمل الجديد في السعودية 2021

أعلنت المملكة في تاريخ 13 مارس لعام 2021 إلغاؤ قانون الكفالة القديم، فأصبح للوافدين إمكانية الدخول إلى المملكة دون شرط وجود كفيل الأمر الذي اتبعته المملكة لسنوات طويلة، فأصبح الوافد هو المسئول عن نفسة داخل المملكة لكن بناء على قانون العمل السعودي 2021 هناك بنود يجب أخذها في الاعتبار ومنها:

يمكن للوافد أن يقوم بانهاء عمله خلال مدة العقد مع تنفيذ الشروط المتفق عليها في بداية التعاقد كدفع شرط جزائي ونحوه.

ولم يعد هناك شرط للخروج والعودة أو الخروج النهائي بإذن صاحب العمل، لكن يجب عمل إشعار مع صاحب العمل إلكترونيا.

يمكن الانتقال لعمل أخر بمجرد انتهاء العقد دون قيود.

استعلام عن هوية مقيم

متاح أمام الوافدين المقيمين داخل المملكة أن يقوموا باستعلام عن هوية مقيم من خلال موقع وزارة العمل المعروفة الآن باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة حيث أنه لا يُسمح لك أن تعمل وتتحرك داخل المملكة والإقامة منتهية، فإذا انتهت عليك أن تبادر في تجديد الإقامة لتجنب الغرامات والترحيل، وعلى كل مقيم أن يقوم دائما بالاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريقة وزارة الموارد البشرية، فهذه الطريقة هي من أسهل الطرق حيث لا تتطلب حساب خاص على الموقع، وإليك الخطوات الصحيحة للاستعلام:

قم بزيارة رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجود بالأعلى.

ادخل على الخدمات الإلكترونية، ستجد في صفحة التسجيل أيقونة مستخدم جديد اضغط عليها.

اكتب البيانات المطلوبة واضغط التالي، ستجد في الصفحة التالية تاريخ انتهاء الإقامة الخاص بك.

الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة

توفر وزراة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة لجميع العاملين المُقدم ضدهم بلاغ تغيب أو لصاحب المنشأة، وهي متاحة للاستعلام عن أي نوع من العمالة سواء المهن الكبيرة أو العمالة المنزلية والسائق الخاص وغيرهم، وتكون مجانا من خلال الموقع الإلكتروني ولا تتطلب الذهاب إلى مكتب العمل والانتظار للحصول على المعلومات التي تريدها عن العامل.

وتكون طريقة الاستعلام عن طريقة خدمة استعلام عن وافد في مكتب العمل فعن طريق الخطوات الموضحة في الأعلى تحصل في النتائج على حالة العامل، وهي أن يكون مُسجل عليه بلاغ تغيب عن العمل أو أنه على رأس العمل.

وجدير بالذكر انه يحق للعامل الإبلاغ عن كيدية بلاغ التغيب إذا كان على حق، وهذا أيضا يتم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، يتم فرض غرامة مالية على الهارب من العمل دون علم صاحب العمل، وقد يصل به الأمر إلى الترحيل إذ لم يقم بدفع الغارمة.