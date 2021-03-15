نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الامن العام 1442 المُحدثة الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم عبر رابط ابشر للوظائف بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الامن العام 1442 تشغل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية على مدار العام، ويتم البحث عن شروط الامن العام بشكل دوري من قبل الأفراد المهتمين، حيث يتم الإعلان عن وظائف الامن العام من قبل وزارة الداخلية السعودية فور توافرها.

قامت وزارة الداخلية السعودية بتحديد شروط القبول في وظائف الامن العام للمتقدمين، وتمثلت الشروط في:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من اب وام سعوديين

الحصول على الشهادة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها من الشهادات

ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم وأن يتناسب طوله مع وزنه

ألا يقل السن عن 17 ولا يزيد عن 30 سنة

ألا يكون مفصولا من قبل أحد الوظائف العسكرية وألا يكون قد عمل مسبقا بها

أن يتمتع المتقدم بحسن سير وسلوك مع وجود شهادة إثبات

ألا يكون مفصولا من أي من الكليات أو المعاهد العسكرية

أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح

إذا كان المتقدم متزوجا فيجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية

إذا كان المتقدم حاصل علي شهادة مؤهل من خارج المملكة العربية السعودية فيجب عليه معادلتها عبر التوجه لوزارة التعليم بالمملكة

سلم رتب الامن العام السعودي

الأوراق المطلوبة للتقديم في الامن العام

قبل التقديم في وظائف الامن العام بالمملكة العربية السعودية يجب أن يتوافر معك الأوراق المطلوبة للتقديم، والتي تتمثل في صورة حديثة من بطاقة الهوية وبطاقة العائلة، بالإضافة إلي صورة من المؤهل الدراسة و6 صور للمتقدم بخلفية بيضاء.

تقديم وظائف الامن العام ابشر 1442

يتم التقديم علي وظائف الامن العام إلكترونيا من خلال موقع ابشر الرسمي، وهذا من خلال:

الدخول علي الرابط الرسمي أبشر للوظائف تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور اختيار “التقديم في الامن العام” من القائمة إدراج البيانات الموجودة في الخانات المخصصة لها مع التأكد من صحة كافة البيانات رفع الأوراق المطلوبة للتقديم النقر علي زر التقديم

يسعدنا الرد علي استفساراتكم في التعليقات اسفل المقالة، وسنوافيكم بكل جديد حول وظائف ابشر بالمملكة العربية السعودية للرجال والنساء، وهذا يشمل شروط التقديم وكيفية التسجيل ونتائج القبول في الوظائف المطروحة فتابعونا.

نتابع معكم كل ما هو جديد وحصري حول الوظائف بالمملكة العربية السعودية للرجال والنساء اصحاب جميع المؤهلات الدراسية، كما نوافيكم بخطوات التقديم علي وظائف ابشر وشروط التقديم في شتي الوظائف بجميع الجهات الرسمية الحكومية والخاصة، وما يزال البحث مستمر حول شروط الامن العام وأيضا موعد تقديم الامن العام السعودي 1442.

والجدير بالذكر أن تقديمات وظائف الامن العام قد بدأ يوم 13 مارس وينتهي يوم 18 مارس القادم الموافق 29 رجب، وهذا للوظائف برتبة جندي سعودي.

يتم الإعلان عن وظائف مديرية الامن العام عبر رفع الإعلان الوظيفي علي منصة ابشر الإلكترونية للوظائف، ونود أن نحيطكم علما أنه لم يتم نشر اية وظائف حتي هذه اللحظة تتعلق بالامن العام السعودي، كما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد بدء التسجيل واستقبال طلبات تقديم وظائف الامن العام، وإذا تم نشر اي وظائف أو معلومات جديدة سيتم الإعلان عنها علي موقعنا المميز