نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر madrasati منصة مدرستي وحل الاسئلة الشائعة للطالب مدرستي تسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة madrasati منصة فهي معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودي والتي طرحتها للطلاب لتحقيق الهدف المنشود من العملية التعليمية بحيث يتم تواصل الطلاب حتي نهاية العام، من خلال الفصل الإفتراضي مع عدم الذهاب للمدرسة حفاظًا على صحة الطلاب، مع تقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها الطالب لتجنب إنقطاع الطالب عن المدرسة نتيجة نقص الخدمات الإلكترونية أو نتيجة الأتصال السئ بالشبكة العنكبوتية.

Madrasati منصة وحل الاسئلة الشائعة

هناك العديد من الأسئلة الشائعة لدي الطلاب بخصوص منصة مدرستي والتي يتم البحث عنها بشكل مستمر وإليكم تلك الأسئلة مع الإجابة التي يرغب الطالب بمعرفتها:

كيف يستطيع الطالب الولوج للمنصة في حالة عدم وجود حساب مايكروسوفت؟

يبدأ الطالب بالبحث عن حسابه على الشبكة والذي قام بالتسجيل به سابقًا في نظام نور فمن الطبيعي وجود حساب عند التسجيل، ومن خلاله يقوم بالتسجيل داخل المنصة وفي حالة عدم وجوده يمكن التواصل مع خدمة عملاء الدعم الفني لمنصة مدرستي ومن خلالها يمكن التسجيل والتواصل بصورة مستمرة وإتمام العام الدراسي الحالي.

كيف يمكن للطالب متابعة أيام الغياب الخاصة به؟

يقوم المعلم برصد الطلاب الغائبين عن الحصص الدراسية ويستطيع الطالب التحقق من أيام الغياب من خلال النقر على القائمة الرئيسية داخل منصة مدرستي، وبعدها الضغط على التقارير الإحصائية واختيار متابعة الغياب.

كيفية إظهار أسماء الطلاب المسجلين داخل نظام نور التعليمي وغير مرفقين للمواد الدراسية المختلفة؟

يتم فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة مدرستي الإلكترونية ومن خلالها يتم الدخول على إدارة بيانات الطلاب، يتم أختيار الفصل الخاص بالطالب مع تعديل بياناته وإضافة المواد الدراسية التي قررتها الوزارة، كما يمكن التواصل مع الدعم الفني لحل جميع المشاكل التي قد تصادف الطالب.

خطوات إضافة جدول يوم الأحد بالمنصة

يقوم الطالب بالدخول إلي السيم المرافق للتاريخ وبعد النقر عليه ويتم الدخول إلي الجدول الدراسي للأسبوع المقبل، ويمكن الإطلاع على جميع الحصص طوال الأسبوع.

عند انتهاء الجلسة تصل رسالة من المنصة تخبر الطالب بالعودة للمنصة مرة ثانية كيف يمكن حلها؟

على الطالب التأكد من من تسجيل الدخول في الموعد المحدد له.