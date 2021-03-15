أسئلة المعيار الثالث الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالسعودية 1442

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عمر شويل - جدة أسئلة المعيار الثالث الرخصة المهنية ، بشأن التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع، وتشمل تلك الأسئلة المجال الأول من المعايير المهنية، والمتعلقة بالقيم والمسؤوليات المهنية للمعلمين والمعلمات، في المملكة العربية السعودية، وتلك الأسئلة تمثل مراجعة شاملة للمعلمين والمعلمات، حتى يتمكنوا من تخطي اختبار الرخصة المهنية، حيث تقرر عقد اختبار العام التربوي، أو اختبار الرخصة المهنية العام، بالفترة الثانية الموافقة 20 حتى 26 مارس عام 2021م. وهو يتطلب أن يكون المعلم ملمًا بالمعايير المهنية العشرة، وهي معايير مطلوبة وتدخل ضمن متطلبات الاختبار العام للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية، وجدير بالذكر أن المعايير المهنية هي الأكثر أسئلة في الاختبار العام، ولذلك لابد للمعلم من مراجعتها جيدًا قبل الخضوع لاختبار الترخيص المهني.

أسئلة المعيار الثالث الرخصة المهنية

المعيار الثالث من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، هو أحد المعايير العشرة، التي تأتي منها أسئلة الرخصة، وهذه المعايير مقسمة بالكيفية التالية:

معايير المجال الأول، المتعلقة بالقيم والمسؤليات المهنية، 3 معايير وهي:

معيار الالتزام بالقيم الإسلامية وأخلاقيات المهنة.

معيار التطوير المهني.

معيار التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.

معايير المجال الثاني، المتعلقة بالمعرفة المهنية وهي:

معيار الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية.

معيار المعرفة بالطالب وكيفية تعلّمه.

معيار المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه.

معيار المعرفة بالمنهج وطرق التدريس العامة.

معايير المجال الثالث، المتعلقة بالممارسة المهنية، وهي:

معيار تخطيط الوحدات الدراسية وتنفيذها.

معيار تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب.

معيار تقويم أداء الطالب.

معيار التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

يجب على المعلمين التفاعل مع أولياء الأمور، وذلك لتحقيق عددًا من الأهداف، تكمن في إشراك ولي الأمر في العملية التعليمية كالتالي:

مساعدة الأبناء على تحسين أدائهم الدراسي، وهذا هو ما أثبتته البحوث والدراسات العلمية التربوية، بشأن وجود علاقة إيجابية بين إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، وتحسن ملحوظ لأداء الأبناء دراسيًا وسلوكيًا.

الأمر الثاني يكمن في أن تلك المشاركة من جانب أولياء الأمور، تساعد في ارتفاع تدعيم المجتمع للعملية التعليمية تربويًا؛ حيث يسهم ولي الأمر بقناعة تامة، في دعم ومساندة خطة إصلاح التعليم داخل السعودية، بالإضافة إلى تطويرها، مع تقديم كل الدعم المعنوي والمادي وفقًا لإمكاناته.

دور المعلم في إشراك ولي الأمر بالعملية التعليمية

يجب أن يكون المعلم متفهمًا للهدف من إشراك ولي الأمر معه، في العملية التعليمية ككل، والأسباب الكامنة بشأن هذا الأمر.

يجب أن يتعلم المعلم، مهارات الاتصال الفردي والجماعي كافة، وذلك للتعامل باستخدامها للتواصل مع أولياء الأمور، من ثقافات ومستويات اجتماعية وبيئية مختلفة، بما يمكّنه من الحصول على التقارير سواء بالهاتف، أو البريد الإلكتروني أو لقاء مباشر.

يجب أن يكون لدى المعلم مهارة صياغة التقرير، الموجه إلى ولي الأمر، وبه توضيح للمناهج والأهداف المراد تحقيقها، بالإضافة إلى شرح للكيفية التي يمكن أن يتمكن ولي الأمر من خلالها، مساعدة الأبناء والمدرسة والمعلم أيضًا، من خلال تولي بعض المسؤوليات.

يجب على المعلم، أن يُطلع ولي الأمر على مستوى الأداء للطالب، بالإضافة إلى مناقشة ولي الأمر بشأن طرق رفع وتحسين مستوى الابن الدراسي، وذلك من خلال مقترحات سهلة وبسيطة التنفيذ.

أساليب المدرسة لتحقيق المشاركة الإيجابية والفاعلية بين الآباء والمعلمين

تضمن برامج المدارس توفير سلسلة من الأنشطة، التي ترحب وتدعُ الآباء جميعًا للمشاركة في كافة الأنشطة الاجتماعية، والتي يمكنهم الاستفادة من خلالها بخبراتهم ونشاطهم المهني، مثل العيد الوطني والأعياد الدينية والاجتماعية.

تنمية العلاقة بين ولي الأمر والمعلم، باتباع نظام اتصالي بينهما، يبرز قدرة المعلم على معالجة أية مشاكل قد تواجه الطلاب.

يجب أن تكون العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، مستمرة وبها تفاعل عميق، يظهر الجانب الجيد لأداء الأبناء، مع تجنب استدعاء ولي الأمر، سوى في حالة حدوث مشكلة كبيرة، قد تؤثر على المستوى الأكاديمي للطالب، وهو ما يؤكد على تفعيل تلك العلاقة.

يجب إبلاغ ولي الأمر بصورة دائمة، بمستوى ابنه وطرح أية مشكلة قد يواجهها الطالب لحلها.

يجب استمرارية التواصل مع ولي الأمر، وتفعيل العلاقة معه، مع دعوته للمشاركة في برامج المدرسة.

الاهتمام بتقديم يد المساعدة والعلاج، للطلاب المتأخرين عقليًا، بالتعاون مع ولي الأمر.

الاهتمام بتكريم الطلاب المتفوقين علميًا، والمميزين في النشاط المدرسي، بحضور ولي الأمر، مع الاهتمام بتكريم أولياء الأمور المتعاونون مع المدرسة لتفعيل العلاقات وإنجاح العملية التعليمية.

تبني المدرسة أسلوب اليوم المفتوح، وأسبوع التنمية للعلاقة بين المدرسة والمنزل، بالتعاون مع ولي الأمر، إلى جانب تفعيل دور مجلس الآباء، لتوثيق تلك العلاقات وتعميق الصلة بين الأطراف كافة.

اهتماما المدرسة بتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية، بشأن أهمية دور الآباء والأمهات برفقة المدرسة، في رفع وتحسين مستوى تحصيل الطلاب علميًا، وأضرار عدم المساهمة أو التعاون مع المدرسة والمعلم في تلك الأمور.

كيف يتواصل ولي الأمر مع المدرسة؟

متابعة واجبات الطالب المدرسية، بتسجيل ملاحظة المعلم، والتفاعل معه بتسجيل ملاحظاته الشخصية أيضًا.

التواصل مع المدرسة بشأن أية مشكلة قد تواجه الابن، إما كتابة أو مشافهة، إلى جانب التعاون مع الأخصائي الاجتماعي في هذا الأمر.

زيارة المدرسة للتعرف على مستوى تحصيل الطالب أكاديميًا وسلوكيا.

تقديم كل المعلومات المطلوبة، إذا كان لديه أحد الأبناء يعالني من مشكلة خاصة أو خلافه، بما يسهم في تحقيق التعاون مع الأخصائي الاجتماعي، ومساعدة المدرسة والطالب لتجاوز تلك المشاكل.

استجابة أية دعوات موجهة من المدرسة، لحضور مناسبة ما أو حفل أو مسرح، أو محاضرات وندوات من شأنها الإسهام في تعزيز التفاعل بين ولي الأمر والمدرسة.

يجب على ولي الأمر، المشاركة في عضوية مجلس المدرسة بصورة مستمرة، وذلك من خلال التواجد حضوريًا في اجتماعات المدرسة والجمعية العمومية.

طرح الأفكار والإسهامات التي من شأنها؛ تطوير الأداء المدرسي بشكل كبير، يسهم في تحسين البيئة التعليمية.

المساعدة في تنظيم وقت الطالب، بحيث يحصل الطالب على نصيبه من المذاكرة والترفيه بقدر مناسب، ولذا يجب على ولي الأمر، متابعة أبنائه وممارسة دوره في رعايتهم بشكل صحيح.

فن التعامل مع أولياء الأمور

تحلى بالتهذيب والصبر.

ضع تركيزك على السمات الإيجابية للطالب.

لا يجب التحدث بشأن الطفل، أثناء تواجده.

يجب الحفاظ على سرية ما يدور في الاجتماع، بين المعلم وولي الأمر.

يجب الاحتفاظ بأية أوراق متعلقة، بأداء المعلم.

يجب توجيه ولي الأمر بصورة صحيحة ومهنية.

يجب المحافظة على الاجتماعات الأسبوعية.

يجب الاستماع من ولي الأمر، ثم البدء في التحدث إليه.

يجب أن يكون المعلم محفزًا.

كما يجب على المعلم أن يكون قدوة للطلاب وأولياء الأمور، وذلك حتى لا يتعرض إلى تنفيذ ضوابط الإبعاد عن مزاولة المهنة في لائحة الوظائف التعليمية 1441، في حال حدوث تجاوز منه بما يؤثر على الترقية في رتب اللائحة التعليمية الجديدة وشروط استمرار العلاوة في تلك الحالة.

3 أدوات مجانية للتواصل مع أولياء الأمور

SchoolCircle.

ClassDojo.

Remind.

رابط نتيجة الرخصة المهنية

اذهب إلى رابط موقع قياس الرسمي .

. قم بتحديد نوع الاختبار، ثم حدد المعلم.

وسوف يتم إعلان نتيجة الرخصة المهنية، يوم 30 مايو 2021م القادم.