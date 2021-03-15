أعلنت الهيئة العامة للجوازات عن خطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون والزوار في منصة أبشر حيث تم الإتاحة للمقيمين التابعين ومواطني مجلس التعاون الخليجي والزوار من حاملي التأشيرات من التسجيل في منصة أبشر الرقمية للخدمات وبينت عبر حسابها الرسمي في توتير عن إمكانية التسجيل .

خطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون والزوار في منصة أبشر

بينت المنصة أن الخطوات تتم بالطريقة الآتية:

الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية السعودية

البدء في تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.

ثم التأكد من عملية التسجيل

ثم تفعيل الخدمة من أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر أو التفعيل من خلال البنوك السعودية.

من المستفيدون من الخدمة الجديدة:

بينت الهيئة العامة للجوازات أن المستفيدون من الخدمة الجديدة بغرض الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم في منصة أبشر الرقمية:

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

التابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام

حاملي تأشيرات الزيارة

وقالت الهيئة أنه بإمكان المواطن الخليجي أو الزائر التسجيل في أبشر بموجب رقم الحدود، أيضُا بإمكان المقيمين التابعين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم وفي ذلك السياق كانت أطلق الهيئة العامة للجوازات من قبل هوية مقيم الرقمية عبر منصة أبشر بالخطوات الآتية:

الدخول على تطبيق أبشر أفراد.

ثم اختيار خانة خدماتي

ثم النقر على تحميل هوية مقيم الرقمية

ثم النقر على تحميل هوية مقيم الموجودة أسفل الصفحة

بذلك تكون حصلت على الهوية على جهازك المحمول.

طريقة تسجيل حساب جديد في أبشر

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة أبشر

اختيار تسجيل في أبشر قم بإدخال رقم الهوية أو الإقامة

ابدأ في كتابة رقم الهاتف بشكل صحيح

ابدأ بكتابة اسم المستخدم باللغة الإنجليزية بشرط ألا يقل عن 8 حروف ثم اختيار كلمة السر حسب القواعد الموجودة

ابدأ بكتابة الإيميل بشرط ألا يكون مستخدمًا من قبل في التسجيل

ثم اختيار اللغة المفضلة لديك وكتابة الرمز المرئي واختيار الصورة البارزة

الموافقة على الشروط والأحكام

بعد اتمام العملية تصلك رسالة على الجوال للتفعيل ادخل الكود المرسل لك في الحساب لإتمام التسجيل في أبشر.