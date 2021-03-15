تمويل الزوج بنك التسليف أو ما يعرف بين المواطنين السعوديين باسم بنك التنمية الاجتماعية، هو أفضل أنواع التمويل الشخصي للشباب المقبل على الزواج حتى يساعدهم في إتمام الزوج بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها بلاد العالم بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص هذا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وللتخفيف على الشباب تم إصدار قرض الزواج من بنك التسليف ليسهل عليهم ظروف الحياة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني شروط تمويل الزواج بنك التسليف الجديد 2021 وكذلك المستندات المطلوبة وخطوات التقديم الإلكتروني.

بنك التسليف شروط تمويل الزواج الجديدة 2021

ألا يزيد عمر العميل عن 70 عام، ولا يتعدى عمر الكفيل عن 55 عام. لا يتجاوز الدخل الشهري الراغب في الحصول على تمويل الزواج عن 12500 ريال سعودي. الزواج هو المرة الأولى للعميل باستثناء من ماتت زوجته الوحيدة أو طلقها قبل الزواج. يجب أن تكون زوجة المقترض سعودية الجنسية أو من جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. إذا كانت الزوجة تحمل جنسية أخري غير دول مجلس التعاون الخليجي فيجب عليها الحصول على موافقة من السلطة المختصة أولا. يجب إحضار عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة بشرط ألا تزيد عن سنتين هجرتين من تاريخ الزواج. موعد احتساب مدة عقد الزواج هو التاريخ الهجري. تحتسب المدة من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض.

مستندات الحصول على تمويل الزواج بنك التسليف الجديد 2021

رقم الهوية الوطنية الأصل بدون أي تشوهات أو كسور. العنوان الوطني بالتفصيل للرجوع إليه وقت الحاجة. حساب بنكي مع إحضار رقم حساب الآيبان الخاص بالمقترض. رقم جوال يعمل باستمرار ومسجل أيضا في منصة أبشر الإلكترونية. رقم وثيقة الزواج لم يمضي عليها عامين.

التقديم على قرض الزواج بنك التسليف عبر الإنترنت

يمكن للراغب في الحصول على قرض الزواج أو قرض الأسرة من بنك التسليف أو ما يعرف ببنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التسليف بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك من خلال إتباع الخطوات التالية وهي كالآتي:

يتم الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية وهو ( sdb.gov.sa ). بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة منتجات ( أفراد ) من شريط الوصول السريع أعلى يمين الموقع. يتم الضغط على أيقونة ( تمويل الزواج ). يتم الضغط بعد ذلك على أيقونة ( التقديم الإلكتروني ). يتم تعبئة جميع الخانات الفارغة بالبيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح، ثم يتم الضغط على أيقونة ( إرسال ). بعد لك سيظهر رقم الطلب الخاص بالقرض ويتم متابعة القرض حتى الموافقة عليه.