إجازات الموظفين الحكوميين في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة إجازات الموظفين الحكوميين في السعودية، الإجازات الرسمية هي من الأنظمة الأساسية لجميع العاملين في القطاع الحكومي في السعودية وجميع دول العالم، ويحصل العاملون على أجورهم كاملةً على الرغم من تلك الإجازات، ويتم تحديد الإجازات الرسمية في السعودية وفقًا لمجموعة من الشروط والقواعد المحددة من مجلس الخدمة المدنية فتعرفوا على إجازات الموظفين في القطاع الحكومي بالسعودية لعام 1442/2021.

الإجازات الرسمية للموظفين الحكوميين في السعودية

العطلات الرسمية للموظفين الحكوميين في السعودية تخضع للائحة الإجازات المحددة من مجلس الوزراء، وهي ما تنظم الإجازات الرسمية طوال العام للموظفين وفقًا لما يستحقوه وما يمرون به سواء كان حالة وفاة أو زواج أو الحج والعمرة أو حالات الوضع للنساء، أو إجازات للمشاركة في المسابقات الدولية لمن يملكون المواهب ومشتركين بنوادي، ومن الإجازات الرسمية في السعودية للموظفين:

يومي الجمعة والسبت بكل أسبوع.

اليوم الوطني للمملكة.

عيد الفطر

وفقًا للائحة المقررة فإن مدة إجازة عيد الفطر تبدأ منذ الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي في الخامس من شهر شوال أي حوالي عشرة أيام، ويعود الموظفين للعمل مرة أخرى في السادس من شهر شوال، وبذلك من المفترض أن تكون الإجازة من 25 رمضان الموافق يوم الجمعة والموافق 7 من شهر مايو وقد يتم استبدال يوم الجمعة بيوم الخميس السابق له كإجازة رسمية بديلًا عن يوم الجمعة، ولكن لم تقم وزارة الموارد البشرية بتأكيد ذلك حتى الآن.

عيد الأضحى المبارك

وهو واحد من الأعياد والمناسبات العامة في السعودية ولجميع المسلمين، لذلك تعطي المملكة العربية السعودية العاملين بالقطاع الحكومي الإجازة للتفرغ بالفرحة والعبادة بعيدًا عن ضغوط العمل طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وتبدأ إجازة عيد الأضحى في الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي في الخامس عشر من شهر ذي الحجة حتى يعود الموظفين للعمل مرة أخرى السادس عشر من الشهر.