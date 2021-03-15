استخدام الهوية الوطنية الرقمية بدون الانترنت

الهوية الوطنية الرقمية بدون انترنت، منذ فترة قريبة تم إطلاق بطاقة الهوية الوطنية الرقمية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من مديرية الجوازات العامة، حيث تسعى وزارة الداخلية السعودية في الاستنفاع بالخدمات التقنية على أكمل وجه لمساعدة المواطنين والمقيمين في السعودية وتسهيل الكثير من الخدمات عليهم، لذلك تسعى الوزارة دائمًا لتوفير أفضل الخدمات للاستخدام بكل سهولة من قبل المواطنين فأتاحت هوية مقيم الرقمية بدون انترنت.

هوية مقيم الرقمية

تم إطلاق نسخة هوية مقيم الرقمية من خلال المنصة الحكومية الإلكترونية منصة أبشر للأفراد، كما ومن خلال المنصة يمكن استعراض هوية مقيم بدون انترنت، ولكن يجب أن يتم تحميل الهوية لأول مرة فقط حتى يتم توفيرها على الجوال وبعد ذلك تستخدم بدون انترنت، كما وقد يتم الاعتماد عليها في حالة عدم حمل الهوية الأصلية ولكن لن يكون الاعتماد عليها بشكل كلي، حيث تعتبر تلك من مميزات هوية مقيم الرقمية للتسهيل على المواطنين في حمل بطاقة الهوية الوطنية، ومن سيستفيد من تلك الخدمة خدمة استعراض هوية مقيم بدون انترنت هم حاملي الهوية سارية الصلاحية والفعالة فقط.

تفعيل خدمة استعراض الهوية الرقمية بدون انترنت

يتم تفعيل خاصية استخدام الهوية الوطنية الرقمية بدون الحاجة للاتصال بالانترنت من خلال اتباع خطوات بسيطة هي:

تنزيل تطبيق أبشر الأفراد على الجوال الشخصي المستخدم.

على المستفيد أن يقوم بتسجيل الدخول في منصة أبشر بالحساب الشخصي الخاص به بكتابة الاسم وكلمة السر في الحقول المخصصة، والنقر على تبويب الدخول.

بعد ذلك يتم التوجه للواجهة الرئيسية في منصة أبشر، وتظهر مجموعة من الاختيارات والقوائم اختر منها خدماتي.

لتظهر بعد ذلك صفحة جديدة بها خيار تحميل هوية مقيم الرقمية يتم النقر على ذلك الخيار.

ومن أسفل الصفحة قم بالضغط على تحميل هوية مقيم، وبذلك تحصل على نسختك الرقمية من هوية مقيم بدون الانترنت.