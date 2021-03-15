نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام ساهر لتسجيل مخالفات المرور ومخالفات السرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام ساهر لتسجيل مخالفات المرور، نظام ساهر يستخدم لرصد المخالفات المرورية والسرعات المخالفة للمرور، وذلك حتى يتم توفير أقصى حماية ممكنة لحماية السائقين على الطريق، ولذلك السبب يتم فرض مجموعة من العقوبات والغرامات المالية من خلال نظام ساهر، فيجب الالتزام بجميع ما تحدده هيئة المرور العامة من قواعد الطريق للحفاظ على صحة وسلامة السائق والسائقين الآخرين على الطريق.

نظام ساهر

نظام ساهر هو مزيج تعاون بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني السعودي وهيئة المرور العامة، حيث يعتبر الهدف منه هو تسجيل المخالفات المرورية التي تتم على الطرق الرئيسية في المدن الكبرى مثل السعودية.

ونظام ساهر عبارة عن شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة الموضوعة على الطريق لمراقبة السائقين وسرعتهم والمخالفات المرورية التي تتم على الطريق مثل تخطي السرعة المحددة أو تخطي إشارة المرور الحمراء فقط، أما عن باقي المخالفات فإن رجال المرور هم المسئولين عن رصدها، وتقوم الكاميرات بالتقاط لوحة السيارة وتسجيل رقمها ويرسل إلى وحدة معالجة المخالفات المرورية، وبذلك يتم استجماع جميع البيانات المتاحة عن سائق ومالك السيارة وتصدر المخالفة المرورية في نفس الوقت.

ومن خلال منصة أبشر الحكومية الإلكترونية يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة، حتى يتم سدادها وعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

رسوم المخالفات في نظام ساهر

أوضحت هيئة المرور أن الغرامة المالية لمخالفة السرعة التي يتم رصدها على نظام ساهر الجديد تحسب كالتالي:

الشوارع المحدد سرعتها أقل من 120كم/ ساعة مخالفاتها:

التجاوز بسرعة 10 حتى 20 كم/ساعة فإن الغرامة بين 150 ريال سعودي حتى 300 ريال سعودي.

التجاوز بسرعة 20 حتى 30 كم/ساعة فقيمة الغرامة المالية هي بين 300 ريال سعودي حتى 500 ريال سعودي.

أما عند التجاوز بسرعة 30 حتى 40 كم/ساعة فإن الغرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي ولا تقل عن 800 ريال سعودي.

وتجاوز السرعة بمقدار 40 حتى 50 كم/ساعة فقيمة الغرامة تصل إلى 1500 ريال سعودي ولا تقل عن 1200 ريال سعودي.

الشوارع المحدد سرعتها أقل من 150 كم/ ساعة

التجاوز بسرعة 5 حتى 10 كم/ ساعة الغرامة قيمتها 300 ريال سعودي تصل إلى 500 ريال سعودي.

التجاوز بسرعة 10 حتى 20 كم/ ساعة فإن الغرامة المالية هي 1000 ريال ولا تقل عن 800 ريال.

عند التجاوز بسرعة مقدارها 20 حتى 30 كم والغرامة المالية بين 1200 حتى 1500 ريال سعودي.

والسرعة عندما تتجاوز 30 كم/ ساعة وقيمة الغرامة المالية من 1500 ريال سعودي حتى 3000 ريال سعودي.