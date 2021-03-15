تأتي إجازة عيد الفطر المبارك في قائمة الإجازات التي أقرتها رئاسة الوزراء ضمن لائحة الاجازات في الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وتُمنح لجميع العاملين في القطاع العام أو الخاص تأخذ أياماً من شهر رمضان وأيام من شهر شوال يقضيها جميع المواطنين في الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وهو الذي يلي شهر رمضان مباشرة، وفيما يلي تعرف على موعد الاجازة بالتحديد في المملكة.

موعد إجازة عيد الفطر الرسمية في المملكة

يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثالث عشر من شهر أبريل وينتهي في اليوم الثاني عشر من شهر مايو، وفيما بعد ذلك يتم تحديد الإجازة الرسمية التي تُمنح للمواطنين في المملكة حيث تكون كالتالي:

بداية إجازة عيد الفطر المبارك هو اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك لتنتهي في اليوم الخامس من شهر شوال.

يقضي المواطنين فترة الأجهزة لتكون العودة للعمل يوم السادس من شهر شوال.

تعتبر الإجازة من أهم الإجازات الرسمية داخل لائحة الخدمة المدنية في المملكة يقضيها الجميع في الاحتفال بعيد الفطر.

الإجازات الرسمية في اللائحة المدنية بالمملكة العربية السعودية

تتضمن لاپحة الخدمة المدنية مجموعة من الإجازات الرسمية على مدار العام يجب الحصول عليها من حق أي مواطن سعودي عامل في القطاع الخاص أو الحكومي وعي كما يلي:

إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة اليوم الوطني السعودي.

الإجازات المرضية أو الاضطراري ويحق للعامل الحصول عليها وفق شروط معينة.

إجازة وضع بالنسبة للمرأة العاملة بالإضافة إلى إجازة تربية الأبناء.

الإجازات الرسمية المخصصة للعاملين في التعليم السعودي.

الأجازات العادية التي يتم منحها للعامل السعودي خلال مدة عمله على مدار العام.

يتم تحديد مواعيد الإجازات والاعلان عنها قبل موعدها كل عام.