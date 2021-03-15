نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي لشهر شعبان 1442 بعد إيداعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قيامها بإيداع المبالغ المستحقة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول معاش الضمان الاجتماعي لشهر شعبان 1442، حيث دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هؤلاء المواطنين بالدخول على حسابات على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1442:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات للاستعلام وهذه الخطوات هي:-

1- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم أضغط على عرض.

الفئات التي تستحق الحصول على الضمان الاجتماعي:-

وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة للقانون فإن هناك مجموعة من الفئات التي تستحق الحصول على الضمان الاجتماعي وهذه الفئات هي:-

* الشباب الذكور الذين يبلغ عمرهم 18 عاماً وفي مراحل التعليم المختلفة.

* الشباب الذكور الذين تبلغ أعمارهم 26 عاماً ولم يحصلوا على وظيفة حتى الآن.

* الإناث اللاتي لم يتم عقد زواجهن.

* الإناث اللاتي لم يلتحقن بوظيفة عمل.

الشروط الواجبة للحصول على الضمان الاجتماعي:-

* أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

* أن يكون يتماً أو من أسرة ضمانية.

* أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

* يستثني من شرط الجنسية السعودية المرأة التي تزوجت من مواطن سعودي توفي ولها منه أبناء.

* عدم الإقامة بشكل دائم في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية الحكومية أو الخيرية التي تحصل على دعم من الدولة.

كم مبلغ الضمان الاجتماعي؟

تبلغ قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي للمستفيد الأول نحو 9400 ريال سعودي ثم يتم زيادته بمقدار 3100 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة على ألا يتجاوز مقدار ما تحصل عليه الأسرة التي تتكون من 8 أفراد عن 30100 ثلاثين ألف ومائة ريال سعودي، ويمكن زيادة قيمة هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء باقتراح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إيداع الضمان الاجتماعي لشهر شعبان 1442:-

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيداع الضمان الاجتماعي لشهر شعبان 1442، حيث اشتملت المبالغ المودعة عن شهر شعبان في حسابات المستفيدين على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.