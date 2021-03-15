الحصول على هوية مقيم الرقمية من منصة أبشر وكيفية التفعيل

الحصول على هوية مقيم الرقمية من منصة أبشر، أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر خدمة جديدة وهي هوية مقيم الرقمية، حيث لا يمكن لأي شخص متواجد في المملكة العربية السعودية بأن يتجول بدون استخدام ما يثبت الشخصية مثل الهوية الوطنية للمواطن أو المقيم، ولذلك تسهيلًا على المتواجدين في السعودية تم إطلاق خدمة إلكترونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات، وهي خدمة الهوية الوطنية الرقمية ويمكن الحصول عليها من خلال منصة أبشر.

الحصول على هوية مقيم الرقمية من أبشر

الهوية الوطنية الرقمية للمواطنين تسهل كثيرًا من التحقق من حامل الهوية وخاصةً إذا لم يكن حاملًا للهوية الوطنية الأصلية، كما وبواسطة منصة أبشر الحكومية الإلكترونية يمكن استعراض البيانات الشخصية الخاصة بك للحصول على الهوية الوطنية الرقمية وذلك من خلال رمز الاستجابة السريع بعد تحميله على الجوال.

كيفية تفعيل الهوية الوطنية الرقمية

يجب أن يتم التأكد من تفعيل وتشغيل الهوية الوطنية الرقمية على الجوال للتمتع بالخدمات التي تقدمها الهوية الرقمية من سهولة التعرف على حامل الهوية الرقمية وعدم التعرض للسرقة أو غيرها بسبب الهوية الوطنية الحقيقة، أما عن خطوات تفعيل الهوية الرقمية فهي:

تنزيل تطبيق أبشر على الهاتف الجوال.

التوجه لفتح التطبيق على الجوال وتسجيل الدخول في منصة أبشر بكتابة الاسم الخاص بالمستخدم ورقم المرور.

تظهر الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر وبها مجموعة من القوائم يتم اختيار تبويب خدماتي منها وهي موجودة بأسفل الصفحة.

ننقر بعد ذلك على تحميل بطاقة الهوية الرقمية.

أما عن التفعيل فيتم بعد التعرف على وجه المستخدم، ومن ثم يتم استعراض البيانات الشخصية المسجلة في بطاقة الهوية الوطنية.

بعد ذلك يجب أن يتم الضغط على أيقونة التحميل الخاص بالهوية الرقمية حتى يتم تحميلها على الهاتف.

واستعراض الهوية الرقمية فيما بعد من خلال رمز الاستجابة السريع QR.