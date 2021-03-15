نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن فتح باب التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان في المقال التالي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالإشتراك مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية في المملكة للتخصصات الصحية، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان لكل من الجنسين والذي كان بدايته يوم الاحد أمس الموافق 14 من مارس الجاري 2021، ويستمر التقديم والقبول في البرنامج حتى 30 من شهر مارس الجاري 2021، وفقا للإتفاقية المنعقدة بين الطرفين، ويتمكن جميع الخريجين الذين انطبقت عليهم الشروط، من الدخول على البوابة وتعبئة البيانات إلكترونيا والمتابعة حتى صدور نتائج الترشيح، والتي سيعتمد المفاضلة لها على المعدل التراكمي ودرجة إجادة اللغة الإنجليزية.
مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج
ويهدف برنامج مساعد طبيب أسنان إلى تزويد جميع المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان، ويساعد هذا البرنامج في إعطاء المتقدمين العديد من المميزات، ويقوم بتقديم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، بجانب أنه يعمل على دعم كبير تصل قيمته إلى ما يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.
شروط القبول في البرنامج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط القبول في البرنامج بأنه يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من السعوديين أو من الذين تنطبق عليهم شروط المواطنة، ويجب ألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال ال 90 يوم الماضية، وأن يمتلك درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5، أو ما يعادلها في عدة تخصصات مثل احياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، ووجود شهادة اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 4 او ما يعادل ذلك، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنه يجب على الراغبين في الاستفادة من البرنامج، أن يقوموا بالاطلاع على التفاصيل وأن يقدموا على الرابط من هنا.
الترميز الطبي وفني رعاية مرضي
من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أعلنت في وقت سابق بالإشتراك مع الهيئة إطلاق عدة برامج ومن بينها برنامج الترميز الطبي وبرنامج فني رعاية مرضي، وجاء ذلك وفقا لسعيها في دعم وتحفيز جميع السعوديين من الذكور والإناث للدخول في مختلف التخصصات وجميع البرامج وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.
- طريقة لتنظيف السجاد بدون غسيل في أقل من 5 دقائق بدون تعب أو مجهود
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموارد البشرية تعلن فتح باب التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.