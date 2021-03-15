الموارد البشرية تعلن فتح باب التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالإشتراك مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية في المملكة للتخصصات الصحية، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان لكل من الجنسين والذي كان بدايته يوم الاحد أمس الموافق 14 من مارس الجاري 2021، ويستمر التقديم والقبول في البرنامج حتى 30 من شهر مارس الجاري 2021، وفقا للإتفاقية المنعقدة بين الطرفين، ويتمكن جميع الخريجين الذين انطبقت عليهم الشروط، من الدخول على البوابة وتعبئة البيانات إلكترونيا والمتابعة حتى صدور نتائج الترشيح، والتي سيعتمد المفاضلة لها على المعدل التراكمي ودرجة إجادة اللغة الإنجليزية.

مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج

ويهدف برنامج مساعد طبيب أسنان إلى تزويد جميع المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان، ويساعد هذا البرنامج في إعطاء المتقدمين العديد من المميزات، ويقوم بتقديم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، بجانب أنه يعمل على دعم كبير تصل قيمته إلى ما يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

شروط القبول في البرنامج

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط القبول في البرنامج بأنه يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من السعوديين أو من الذين تنطبق عليهم شروط المواطنة، ويجب ألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال ال 90 يوم الماضية، وأن يمتلك درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5، أو ما يعادلها في عدة تخصصات مثل احياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، ووجود شهادة اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 4 او ما يعادل ذلك، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنه يجب على الراغبين في الاستفادة من البرنامج، أن يقوموا بالاطلاع على التفاصيل وأن يقدموا على الرابط من هنا.

الترميز الطبي وفني رعاية مرضي

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أعلنت في وقت سابق بالإشتراك مع الهيئة إطلاق عدة برامج ومن بينها برنامج الترميز الطبي وبرنامج فني رعاية مرضي، وجاء ذلك وفقا لسعيها في دعم وتحفيز جميع السعوديين من الذكور والإناث للدخول في مختلف التخصصات وجميع البرامج وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.