بطاقة فيزا الراجحي وطريقة تفعيلها والشروط الواجب توافرها للحصول علي الفيزا

بطاقة فيزا الراجحي هي بطاقة يتم استخراجها من مصرف الراجحي حيث يقوم العميل من وضع بعض الأموال ليتمكن من استخراج الفيزا ليستطيع إتمام عمليات التسوق التي يرغب بها من عمليات بيع أو شراء للمنتج الذي يرغب به عن طريق الإنترنت، بعد استخراج البطاقة يجب علي العميل أن يقوم بتفعيل البطاقة كخطوة الأولي التي تمكن المواطن من استخدامها بعد انتهاء 24 ساعة من الاستلام، و من المعروف أن مصرف الراجحي هو من أهم وأشهر المصارف التي توجد في المملكة العربية السعودية و التي تعمل علي تطبيق الشريعة الإسلامية، و قد أشار مصرف الراجحي إلي أن هناك رسوم بطاقة تسوق الراجحي التي يجب علي العميل دفعها لإصدار البطاقة، حيث يقوم العميل بدع مبلغ يصل قدرة إلي 100 ريال سعودي، كرسوم للعام الثاني و الثالث للبطاقة، أما عن إصدار بطاقة جديدة فيتم دفع مبلغ قدره 100 ريال.

بطاقة فيزا الراجحي وطريقة تفعيل البطاقة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي، و من المعروف أن مصرف الراجحي يسعى دائما إلي إتمام الخدمات التي يرغب بها العميل بطريقة سهلة ومميزة لكسب رضاء العملاء، و في حالة استخراج البطاقة يقوم المصرف بتسليم البطاقة إلي العميل في نفس اليوم بدون الحاجة إلي الموافقات الكثيرة التي تعمل علي تضييع وقت وجهد العملاء، حيث يستطيع العميل الذهاب إلي أحد فروع المصرف لاستلام البطاقة أو يمكن أن يتم الاستلام عن طريق خدمة التوصيل التي يوفرها المصرف في حالة رغبة العميل بذلك، بعد أن يتم الاستلام يجب علي العميل أن يقوم بتفعيل وشحن البطاقة بطريقة سهلة وميسرة وهي كالتالي:

يجب علي العميل الاتصال علي هاتف المصرف أو من خلال الرقم التالي: ” 8001246666″.

يجب الضغط علي رقم 3 حيث يتم توصيل العميل إلي قسم البطاقات الائتمانية.

يقوم احد ممثلي الخدمة بالرد علي العميل للتأكد من رقم الهوية الوطنية الخاصة به والتأكد من بعض البيانات الأخرى .

يتم تفعيل بطاقة الفيزا بشكل إلكتروني.

علي العميل أن يتوجه إلي قسم البطاقات الائتمانية ليقوم بشحن الفيزا حتي يستطيع إتمام عمليات البيع أو الشراء التي يرغب بها بشكل إلكتروني.

يتم خصم قيمة وسعر الاشتراك من المبلغ المشحون.

بطاقة فيزا الراجحي والشروط الواجب توافرها للحصول علي الفيزا

من خلال المقال يمكنك أيضاً بطاقة سفر بلس من مصرف الراجحي، أما عن الشروط الواجب توافرها للحصول علي الفيزا فهي كالتالي:

يجب أن يكون المواطن عميلاً لدي مصرف الراجحي ولدية حساب مفعل داخل المصرف.

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية.

يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

أن يكون العميل لدية بطاقة أقامة في المملكة العربية السعودية

طريقة شحن بطاقة فيزا الراجحي

يجب علي العميل لدي مصرف الراجحي من شحن بطاقة التسوق لكي يتمكن من إتمام عمليات الشراء أو البيع أون لاين، ولتفعيل البطاقة يجب الضغط علي رقم 3.

بعد الضغط علي خيار رقم 3 يتم تحويل العميل إلي البطاقات الائتمانية.

علي العميل أن يقوم بتحديد المبلغ الذي يريد شحنه.

بعد إتمام هذه الخطوات اصبح بإمكان العميل استخدام البطاقة في الوقت الذي يرغب به.