وزير التعليم يفتتح 101 مشروع تعليمي بالمدينة المنورة

بلادي – الرياض:
افتتح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين) 101 مشروع تعليمي بالمدينة المنورة، منها 60 مركزًا للطفولة المبكرة، ومعالجة 41 مشروعاً متعثراً، تشمل فصولًا دراسية، وقاعات أنشطة ومعامل، وملاعب.
وتفقّد الوزير عدداً من المنشآت الدراسية والتعليمية، ومشروعات الطفولة المبكرة التي تضم عددًا من الإنشاءات، منها 15 مشروعًا بطاقة استيعابية 2975 طفلًا، بالإضافة لافتتاح 60 مركزًا بطاقة استيعابية 8 آلاف طالب مسند تدريسهم للمعلمات.
واطلع على 41 مشروعاً لمبانٍ تعليمية متعثرة، تمت ترسية 19 منها، تحوي 456 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية 16 ألف طالب وطالبة، وما زال 15 مشروعًا تحت الترسية تحوي 432 فصلًا دراسيًا بطاقة لاستيعاب 15 ألف طالباً وطالبةً.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة، ناصر العبدالكريم، أنه تم إنهاء إجراءات المشاريع التعليمية المتعثرة بالمنطقة، وذلك بإسناد 41 مشروعاً لشركة تطوير لاستكمال هذه المباني، وجرى تسليم عدد 21 مشروعاً للمقاولين، والبقية في عمليات الطرح.
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