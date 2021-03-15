وزير التعليم يفتتح 101 مشروع تعليمي بالمدينة المنورة

بلادي – الرياض:

افتتح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم ‏‏(الإثنين) 101 مشروع تعليمي بالمدينة المنورة، منها 60 مركزًا ‏للطفولة المبكرة، ومعالجة 41 مشروعاً متعثراً، تشمل فصولًا ‏دراسية، وقاعات أنشطة ومعامل، وملاعب.‏

وتفقّد الوزير عدداً من المنشآت الدراسية والتعليمية، ‏ومشروعات الطفولة المبكرة التي تضم عددًا من الإنشاءات، منها ‏‏15 مشروعًا بطاقة استيعابية 2975 طفلًا، بالإضافة لافتتاح 60 ‏مركزًا بطاقة استيعابية 8 آلاف طالب مسند تدريسهم للمعلمات‎.‎

واطلع على 41 مشروعاً لمبانٍ تعليمية متعثرة، تمت ‏ترسية 19 منها، تحوي 456 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية 16 ‏ألف طالب وطالبة، وما زال 15 مشروعًا تحت الترسية تحوي ‏‏432 فصلًا دراسيًا بطاقة لاستيعاب 15 ألف طالباً وطالبةً‎.‎

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة، ناصر العبدالكريم، أنه تم إنهاء ‏إجراءات المشاريع التعليمية المتعثرة بالمنطقة، وذلك بإسناد 41 ‏مشروعاً لشركة تطوير لاستكمال هذه المباني، وجرى تسليم عدد ‏‏21 مشروعاً للمقاولين، والبقية في عمليات الطرح.‏