خادم الحرمين يبعث برسالة خطية لأمير دولة الكويت

بلادي – الرياض:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
سلم الرسالة سفير خادم الحرمين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال نائب أمير الكويت ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، له اليوم (الإثنين)، في قصر السيف.
حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
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