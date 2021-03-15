بلادي – الرياض: أعلنت لجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، فتح باب استقبال طلبات التصاريح لمشروع “إفطار صائم”، وذلك بعد إيقافها العام الماضي التزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس “كورونا”. وأبانت اللجنة أن منح التصاريح لتقديم إفطار صائم داخل المسجد الحرام وساحاته يخضع لموافقة الجهات المختصة التي ستحدد الأعداد المتاحة وآلية التوزيع. وأبانت أنه يمكن للراغبين في الحصول على تصاريح مشروع “إفطار صائم”، التقدم عبر الموقع الإلكتروني للجنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إمارة مكة: فتح باب استقبال طلبات التصاريح لمشروع “إفطار صائم” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.