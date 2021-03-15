‏”الطيران المدني” يدشن بوابة إلكترونية تتواصل من خلالها ‏صوتيًا مع المسافرين

بلادي – الرياض:

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج ‏اليوم (الإثنين)، البوابة الإلكترونية لخدمة المسافرين تزامناً مع ‏اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل ‏عام.‏‎

وأوضحت الهيئة أن البوابة ستقدم حزمة من الخدمات ‏والمبادرات المقدمة للمسافرين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ‏في رحلة السفر عبر أنظمة وتشريعات سُنت لحماية حقوقهم ‏والعناية بخدماتهم وتحسين تجربة السفر.‏

وأشارت إلى أن البوابة سُتعنى بتحسين تجربة المسافرين والارتقاء ‏بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة عبر منصات ‏مخصصة للشكاوى والاقتراحات وتلقي الاستفسارات ولائحة ‏منشورة للمسافرين والتزامات الناقل الجوي والمسافرين، وسماع ‏صوت المستهلك من خلال مركز خدمة يعمل على مدار الساعة‎.

وأبانت أنه يمكن للمسافرين التحدث مباشرة مع “المساعد ‏الرقمي” لمعرفة معلومات رحلاتهم وحقوقهم، والاطلاع على ‏التزامات المسافر أثناء استئناف الرحلات الجوية (خلال جائحة ‏كورونا في المملكة)، ويستقبل “المساعد الرقمي” شكاوى ‏واقتراحات المسافرين على الناقلات الجوية والمطارات ‏السعودية.‏