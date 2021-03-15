‏”الطيران المدني” يدشن بوابة إلكترونية تتواصل من خلالها ‏صوتيًا مع المسافرين

بلادي – الرياض:
دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج اليوم (الإثنين)، البوابة الإلكترونية لخدمة المسافرين تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام.
وأوضحت الهيئة أن البوابة ستقدم حزمة من الخدمات والمبادرات المقدمة للمسافرين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في رحلة السفر عبر أنظمة وتشريعات سُنت لحماية حقوقهم والعناية بخدماتهم وتحسين تجربة السفر.
وأشارت إلى أن البوابة سُتعنى بتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة عبر منصات مخصصة للشكاوى والاقتراحات وتلقي الاستفسارات ولائحة منشورة للمسافرين والتزامات الناقل الجوي والمسافرين، وسماع صوت المستهلك من خلال مركز خدمة يعمل على مدار الساعة.
وأبانت أنه يمكن للمسافرين التحدث مباشرة مع “المساعد الرقمي” لمعرفة معلومات رحلاتهم وحقوقهم، والاطلاع على التزامات المسافر أثناء استئناف الرحلات الجوية (خلال جائحة كورونا في المملكة)، ويستقبل “المساعد الرقمي” شكاوى واقتراحات المسافرين على الناقلات الجوية والمطارات السعودية.
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