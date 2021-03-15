وفاة أقدم مؤذن في المملكة عن 118 عامًا

بلادي – الرياض:

أكد أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، أقدم مؤذن ‏بالمملكة، وفاته اليوم (الإثنين) بمركز البديع بمحافظة ‏الأفلاج، عن عمر يناهز 118 عامًا، بعد أن أمضى 80 عامًا ‏مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع‎.‎

وكشف وفقًا لـ”سبق” عن أنه توفي وهو يتشهد رافعًا السبابة؛ وذلك ‏بعد مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده منذ سنوات‎.‎

وكان الشيخ الهليل قبل سنوات قد قدم استقالته من الأذان بجامع البطينة في ‏مدينة البديع بمحافظة الأفلاج بعد أن تجاوز عمره 112 عاما‎، ‏منها 42 سنة مسجلًا رسميًا في كشوفات إدارة الأوقاف في ‏الأفلاج‎.