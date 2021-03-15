أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً بنتائج التحقيقات بفاجعة “ضاحية الواشلة” وما تم اتخاذه من إجراءات

بلادي – الرياض:
وجه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الإثنين)، أمانة المنطقة وكل الجهات المختصة بالإفادة عاجلاً عن فاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة “ضاحية الواشلة”، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات.
وأكد الأمير فيصل، ضرورة تفاعل الجهات المختصة وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشدداً على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في كل أحياء الرياض والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.
وكان أمين منطقة الرياض، الأمیر فیصل بن عبدالعزيز بن عیّاف، قد وجه أمس (الأحد)، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له طفلة من مهاجمة بعض الكلاب الضالة لها في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة.
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