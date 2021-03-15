‏”الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة خلال فبراير الماضي بـ7.3%‏

بلادي – الرياض: أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر أسعار ‏الجملة خلال شهر فبراير الماضي 2021 بنسبة 7.3%، ‏بالمقارنة بأسعار نفس الشهر العام الماضي 2020، فيما كانت ‏نسبة الارتفاع 1.5% بالمقارنة بشهر يناير الماضي.‏ وأوضحت الهيئة أن نسبة التغير السنوية لأسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ‏زادت بنسبة 14.9%، وكذلك أسعار الخامات والمعادن ارتفعت ‏بنسبة 13.6%.‏ كما زادت النسبة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات إلى 10.7%، وكذلك منتجات الزراعة وصيد ‏الأسماك 13.2 %، فيما انخفضت أسعار سلع أخرى قابلة ‏للنقل (عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعادن) بنسبة 1.9%.‏

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