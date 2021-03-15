موعد تقديم وظائف الحج والعمرة 1442 للرجال و النساء من خلال موقع جدارة

موعد تقديم وظائف الحج والعمرة، هو موعد تم تحديده من قبل الوزارة بعد أن قامت وزارة الحج و العمرة في المملكة العربية السعودية عن توفير عدد من الوظائف المختلفة في الوزارة، و التي يبلغ عددها إلي 44 وظيفة مختلفة للجنسين الرجال و النساء من الحاصلين علي الدرجات العلمية العلمية المختلفة و أصحاب التخصصات، للراغبين بالالتحاق في تلك الوظائف وذلك من خلال رابط التقديم الخاص بموقع جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المملكة.

موعد تقديم وظائف الحج والعمرة

من خلال المقال يمكنك معرفة حملة الراجحي للحج المجاني، أشارت وزارة الحج و العمرة في المملكة العربية السعودية إلي انه تم تحديد موعد طلبات الالتحاق للعمل بالوظائف الشاغرة لجميع الحاصلين علي الدرجات العلمية وأصحاب التخصصات من الجنسين علي أن يبدأ التقديم من يوم الأربعاء القادم الموافق 17 من شهر مارس للعام الحالي 2021 ميلادية و الموافق 4 من شهر شعبان للعام الحالي 1442 هجرياً وحتي يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر مارس للعام الحالي 2021 ميلادية و الموافق 10من شهر شعبان 1442 هجرية.

خطوات التقديم علي وظائف الحج والعمرة

يمكن لجميع المواطنين من الجنسين الرجال و النساء و الحاصلين علي الدرجات العلمية الراغبين في العمل بتلك الوظائف الدخول إلى موقع جدارة واتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بموقع جدارة.

الضغط علي خدمات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

يجب التأكد من البيانات الخاصة بك وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، أما في حالة صحة البيانات يجب الضغط علي أيقونة الوظيفة.

يتم الضغط علي أيقونة وظائف الحج و العمرة.

يجب عليك تحديد الرغبة في الدخول إلي الإعلان من خلال التأشير في المربع الخاص بذلك في الطلب.

يجب عليك تحديد الرغبات من حيث الأولوية حسب الوظائف المعلن عنها من حيث وجود مقراتها ومن ثم يتم حفظ الطلب.

بعد كتابة جميع البيانات المطلوبة يجب الضغط علي كلمة حفظ.

علي المتقدم طباعة طلب التقديم علي الوظيفة في حالة طلب بيانات التقديم في حالة الاعتراض أو في حالة وجود أي تعديل جديد.

شروط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة

يجب أن يكون المتقدم من خريجي المعاهد أو الدبلومات بعد المرحلة الثنوية أو من يمتلك ما يعادل الشهادة الثانوية.

أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات بأي رتبة من البكالوريوس وحتي الدكتوراه.

يتم التقديم بطريقة إلكترونية .

المتخصصين الترويبيين لهم الأولوية عن خريجي النظام التربوي.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.