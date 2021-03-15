طلب إعفاء القرض من بنك التسليف برقم الهوية وصيغة طلب الاعفاء لمواطني المملكة

طلب إعفاء القرض من بنك التسليف برقم الهوية يحمل بنك التسليف أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية، لأنه من أهم البنوك بها ويعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية، حيث أن البنك يقوم بتقديم الكثير من الخدمات للمقيمين والمواطنين، ومن أهمها في الوقت الحالي خدمة إعفاء سداد القرض، وأيضاً يوجد البنك العقاري المعروف في المملكة العربية السعودية في تقديمه تمويلات ميسرة بطرق سداد متنوعة، وفي الفترة الحالية يوجد الكثير من الأشخاص لن يتمكنوا من سداد باقي أقساط القرض بسبب تدهور الحالة المالية أو وفاة صاحب القرض، لذا حرص هذان البنكان بتوفير تقديم برقية يطلب من خلالها العميل الإعفاء من سداد القرض، وهذا ما نطرحه لكم اليوم.

برقية اعفاء من بنك العقاري

يجب أن تبدأ البرقية بإلقاء السلام والترجيب بأصحاب البنك.

يتم القيام بتدوين كتابة طلب الإعفاء من الأقساط المتبقية من بنك التنمية العقارية عن طريق القيام توضيح أنك غير قادر على

من الأقساط المتبقية من بنك التنمية العقارية عن طريق القيام توضيح أنك غير قادر على سداد القرض بسبب إعاقة أو عجز ما تسبب في قدرتك على العمل وتوفير المال لسداد القرض.

يتم إرسال جميع الأوراق التي تؤكد إعاقتك.

تختم البرقية بالتمني والصدق.

وفي النهاية يتم إضافة الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية، ويتم التوقيع والتاريخ.

طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

يقوم العميل بتقديم طلب الإعفاء عن طريق الدخول للموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية ومن ثم يتم اتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية

من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول للحساب الشخصي للمستفيد.

يتم إضافة الاسم وكلمة المرور.

يتم إضافة رمز التحقق.

من ثم يتم تقديم طلب نموذج إعفاء بنك التسليف.

في النهاية يتم مليء البيانات للحصول على الاعفاء من البنك.

قم بإلقاء السلام في البداية.

من ثم يتم توضيح المشكلة التي تعاني منها ولن تتمكن من سداد القرض جرائها، أو إذا كان صاحب القرض متوفي.

ومن ثم يتم رفع جميع المستندات التي تثبت صحة ما تشكو منه.

في النهاية تختم البرقية بأنك تتمنى الموافقة على طلبك ويتم إضافة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم بطلب الاعفاء

يوجد بعض الأوراق المطلوبة في تقديم طلب الاعفاء لبنك التسليف ومن اللازم توافرها وهي كالتالي:-

صورة الهوية الخاصة بصاحب القرض.

تقارير موضحة كاملة اذا كان المتقدم يمر بظروف مالية.

كارت عائلي.

صور من التقرير الطبي لمستفيد الضمان والشخص المقدم بالطلب.

فكل هذه الاوراق يجب توافرها من قبل الموافقه علي طلب الاعفاء من خلال بنك التسليف.