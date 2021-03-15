نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض يبدأ من 15 ألف ريال بدون تحويل راتب ولا كفيل تسهيلات في السداد شركة تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض يبدأ من 15 ألف ريال بدون تحويل راتب ولا كفيل بأسهل الإجراءات من شركة تسهل وهي الشركة المتحدة للخدمات المالية تم اعتمادها من مؤسسة النقد العربي السعودي لـ مزاولة التمويل بأنواعه الشخصي، العقاري، السيارات، وتقدم كل شركة من تلك المعتمدة الخدمات والتسهيلات في صورة مميزات لصالح العميل دون تعقيد الشروط أو المتطلبات، وتتميز شركة تسهيل أنها مؤسسة حيوية تعمل بالتطبيق الرقمي من أجل تلبية احتياجات العملاء المالية بكل سهولة وسرعة، وذلك نتيجة اندماج التحول الرقمي مع أفضل خدمة للربح والاستثمار معاً من خلال هدف واضح وهو كسب ثقة العملاء والحفاظ على مستوى الشركة نحو الأمام دائماً، وذلك عبر إتاحة منتجات تمويلية سريعة تشمل النساء والرجال على حد سواء، كما تضم السعوديين والمقيمين.

مميزات قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل شركة تسهيل

تقدم الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل) التمويل الشخصي بصيغتي التورق والمرابحة، كما توفر خدمات المبيعات بالتقسيط عبر ايكيا وشراء المنتجات بكل سهولة والتي من خلالها أيضاً يمكنك من استخدام الرصيد في أكثر من معاملة تفضلها، أما عن القرض الميسر من كل الجوانب فهو تمويل لا يلزم تحويل الراتب ولا وجود كفيل بأبسط الاشتراطات وأسرع الإجراءات بمميزات لصالحك تتضمن في التالي:-

كن مطمئن من ناحية القرض متوافق مع أحكام الشريعة ومجاز من الرقابة.

التمويل بدون تحويل الراتب يمكنك اختيار قيمة القرض على حسب راتبك.

قرض بصيغة المرابحة حتى 60 ألف ريال بفترات سداد تصل لـ 36 شهرًا ميسرة.

تقدم الشركة هامش الربح ثابت طوال فترة التمويل.

تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب يبدأ من 15 وحتى 100 ألف ريال سعودي فترات السداد تكون على 5 سنوات.

رسوم إدارية بنسبة 1%.

كيفية الحصول على قرض يبدأ من 15 ألف ريال بدون تحويل راتب ولا كفيل شركة تسهيل

من خلال تحميل تطبيق تسهيل أون لاين بسرعة وسهولة أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.tasheelfinance.com وتعبئة نموذج الطلب.

المتطلبات والأوراق:-

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين ولا بد أن تكون سارية المفعول.

جهة العمل تكون معتمدة وإحضار خطاب منها يتضمن الراتب الشهري + البدلات + المسمى الوظيفي + تاريخ الالتحاق بالعمل).

يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة على [email protected]

أو في حالة تقديم الاستفسار أو عن طلب قرض ميسر يناسبك والتحدث مع ممثلي خدمة العملاء الاتصال على رقم 920024778.

يذكر أن مواعيد عمل فروع الشركة في محافظات المملكة تعمل من يوم السبت حتى الخميس بدءاً من الساعة ال9 صباحا وحتى الـ11 مساء.