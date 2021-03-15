نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ومزايا فتح حساب في بنك البلاد عن طريق الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الجيد فتح حساب في بنك البلاد، فبنك البلاد من أهم البنوك الوطنية في المملكة العربية السعودية كما أنه يسعى دائماً لتقديم حلول مصرفية إسلامية تتميز بأنها الأفضل، وللتسهيل على المواطنين أصبح الآن بإمكان أي مواطن يتراوح عمره ما بين 18 عام و65 عام فتح حساب جاري في بنك البلاد بكل سهولة عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك أو أحد فروعه.

خطوات فتح حساب جاري في بنك البلاد من خلال الإنترنت:

أصبح الآن من السهل فتح حساب جاري في بنك البلاد دون الحاجة للذهاب للبنك، خاصةً في ظل ما يشهده العالم حالياً من إجراءات للتباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل، فأصبح فتح الحساب يتمتع بالسهولة واليسر ولا يتطلب سوى القليل من الوقت فكل ما عليك فعله هو الدخول على الموقع الرسمي لبنك البلاد ستجد نموذج معد خصيصاً لذلك الغرض قم بملء البيانات واتبع الخطوات، بعد ذلك ستقوم بعملية توثيق للحساب وتوجد طريقتان لذلك:

الطريقة الأولى للعملاء أصحاب الحسابات في أبشر:

وسيتم التوثيق عن طريق اسم المستخدم الخاص بصاحب الحساب في أبشر وكذلك كلمة المرور الخاصة به.

الطريقة الثانية لمن لا يمتلك حساب في أبشر:

توثيق الحساب عن طريق ماكينة صراف آلي تعمل بتقنية البصمة، كما أنه يمكنك التعرف على أقرب ماكينة لك أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد.

بطاقة مدى في بنك البلاد خطوات طلبها وإرسالها للعملاء:

وبعد فتح الحساب وتوثيقه بإمكانك طلب بطاقة مدى عن طريق تطبيق البلاد وقم بإدخال بيانات التسجيل التي استخدمتها من قبل وسيتم إرسال رقم التحقق على رقم الجوال الذي تم إدخاله في التسجيل، قم بإدخاله في المكان المخصص له.

ثم قم بإنشاء رقم سري للبطاقة الخاصة بك وقم بالضغط على (إنشاء الرمز السري للبطاقة.

ومن خلال قائمة (بطاقاتي) قم باختيار بطاقات مدى وأخيراً اضغط على صورة بطاقة مدى الرقمية، ستظهر أمامك عدة خيارات اختر من بينها طباعة بطاقة مدى ثم تأكيد

سيتم التواصل معك وإرسال بطاقة مدى إلى العنوان الخاص بك خلال من خمس إلى سبع أيام عمل، وبذلك بإمكانك التمتع بالخدمات والميزات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه الكرام.