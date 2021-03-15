شروط استخراج تأشيرة الخروج والدخول لنظام العمالة الوافدة الجديد 1442

نظام العمالة الوافدة الجديد تحرص حكومة المملكة العربية السعودية دائمًا على تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وذلك من خلال إصدار عدة قوانين تهدف إلى تنظيم أحوال العمالة الوافدة، والمعدة ضمن خطة حكومة المملكة المستقبلية 2030، وتشتمل هذه القوانين على عدة قرارات تفصيلها كالآتي:

عدم العمل بقانون الكفيل للعمالة الوافدة، وإلغاء العمل بهذا القانون يعمل على تعديل أوضاع العمالة الوافدة، وإنشاء طريقة تعاقدية أفضل من ذي قبل.

خروج، ودخول العامل من، وإلى المملكة يكون طبقًا للبنود المنصوص عليها في عقد العامل.

توفير فرص العمل للعامل السعودي.

تخصيص رسوم جديدة على العمالة الوافدة يتم توريدها بمكتب العمل السعودي.

كما نوه القانون على الفئات المستثناة من توريد الرسوم.

العمل على رفع الكفاءة المهنية للعاملين من خلال برامج تدريبي متكامل لشغل الوظائف الهامة بالمملكة.

نظام الخروج، والدخول لنظام العمالة الوافدة الجديد

من ضمن إصلاحات القوانين التي أعدتها المملكة أن العامل الوافد أصبح له مطلق الحرية في الدخول، والخروج من، وإلى المملكة في مواعيد الإجازات السنوية المنصوص عليها في عقد العمل بحيث يمكنه استخراج تأشيرة بكل حرية، ولا يمكن منعه على أن يتحمل العامل نفقات هذه التأشيرة، وليس صاحل العمل، ، وهذا بعد إلغاء نظام الكفيل القديم، وإعطاء العامل مزيدًا من الحرية.

شروط استخراج تأشيرة الخروج، والدخول لنظام العمالة الوافدة الجديد

أن يكون العامل خاضعًا لقانون العمل الجديد بما فيه من واجبات، وحقوق.

أن يكون عقد العمل غير منتهي المدة، وموثقًا بمكتب العمل.

أن يكون جواز سفر العمل ساريًا لمدة لا تقل عن تسعون يومًا من تاريخ تقديم طلب استخراج التأشيرة.

أن يكون العامل مقيمًا بالمملكة حتى يتمكن من استخراج تأشيرة سفره.

إعلام العامل لصاحب العمل برغبته في أخذ التأشيرة للسفر لوطنه، ولايشترط موافقة صاحب العمل.