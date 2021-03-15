تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان 1442 موقع وزارة التعليم

تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان 1442 أصبح موضوع التقديم للامتحانات قبل شهر رمضان لسنة 1442، من بين الموضوعات التي تشغل التلاميذ وأولياء أمورهم التقدم لاختبارات قبل شهر رمضان لعام 1442 من بين الترندات التي ظهرت على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، هو مطالبة المواطنين السعوديين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم الإمتحانات الدراسية قبل شهر رمضان الكريم ومن بين الأسباب الدافعة لذلك هو الرغبة في التفرغ التام للعبادات في هذا الشهر المعظم، على عكس النظام المقرر لكل الصفوف الدراسية التي تتواصل فيها الدراسة خلال شهر رمضان وتتم الإمتحانات بعد عيد الفطر المبارك، وقد رفع هذا الترند طمعا في أن يتكرر سيناريو الدراسي للعام الفارط، حينما قرر صاحب السمو تأجيل الإمتحانات لكل المستويات الدراسية وفي كافة ربوع المملكة العربية السعودية.

تقديم الاختبارات قبل رمضان في المملكة العربية السعودية

من الأمر المؤكد أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي من الهيئات المسؤولة في المملكة العربية السعودية حول ما يتم تداوله عن تقديم الإمتحانات المقررة لفصل الأخير لكل المستويات الدراسية، وسيتم إجراء الإمتحانات في المواعيد المقررة مسبقا مالم يتم إصدار أي قرار في الفترة القادمة، وقد كانت الخطة الموضوعة من طرف الوزارة التعليمية لتحديد تاريخ الإختبارات الفصلية والنهائية بشأن مختلف المراحل الدراسية سواء كانت في الجامعات أو المدارس أن الإمتحانات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بتاريخ الحادي عشر من شهر شوال لعام 1442 المصادف ليوم السبت الموافق الثاني والعشرون لشهر مايو للسنة الميلادية 2021، وأن بداية الرجوع للفصل الدراسي الثاني سيكون بتاريخ 04/06/ 1442

أما الإجازة الممنوحة بمناسبة عيد الفطر المبارك فستبدأ بتاريخ 17/09 /1442

وانتهاء الإجازة والرجوع إلى المقاعد الدراسية سيكون بتاريخ 06/10/1442

أما موعد الاختبارات الخاصة بالفصل الثاني فهي بتاريخ 11/ 10/1442.

ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني تفاصيل التواريخ النهائية من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية فور أن يتم الإعلان عنها، حيث أننا نرصد لكم تفاصل إجراءات الإمتحانات الدراسية لعام 1442 في ظروف فيروس كورونا التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم بأجمعه ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطلبات في المملكة.