نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل شركات الشحن البري في السعودية وأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحظى شركات الشحن البري في السعودية باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين، إذ يمكن من خلالها نقل البضائع والطرود بين المناطق والمدن في داخل المملكة، أو إلى أي دولة أخرى، في أسرع وقت ممكن، وفي الوقت نفسه توفر هذه الشركات الحماية الكاملة للطرد الذي تنقله إلى الوجهة الذي يريدها العميل، وذلك عبر الشحنات والمركبات المخصصة لذلك، إذ إن الشحن من خلال هذه الوسيلة هو الأساس والذي تتم به عملية النقل بشكل أوسع من أي وسيلة أخرى.

أفضل شركات الشحن البري في السعودية

وتتصدر مؤسسة البريد السعودي، أفضل شركات الشحن البري في السعودية 1442هـ، إذ يمكن من خلالها نقل البضائع إلى جميع مناطق المملكة، أو خارجها، ويمكن التواصل معها من خلال الآتي:-

عبر إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بالبريد: [email protected]

أو من خلال خدمة بريدي أونلاين.

فيما يمكن التواصل مع البريد عبر حسابه على موقع تويتر.

أو تعبئة نموذج تواصل معنا على موقع البريد في المملكة.

شركة أرامكس للشحن البري

وتعد شركة أرامكس إحدى أفضل شركات الشحن البري في المملكة العربية السعودية، كما تعمل في الشحن الجوي والبحري، وتتميز بالآتي:-

شحن جميع أنواع السلع والبضائع في أسرع وقت.

تتميز بدرجة أمان كبيرة في نقل البضائع.

تقدم حلول الشحن في التجارة الإلكترونية وكذلك الخدمات اللوجيستية.

كما توفر جميع الخدمات للعملاء عبر موقعها على الإنترنت، ومنها معرفة تتبع موقع الشحنة قبل وصولها.

سعر الخدمة 60 ريال ويتم سداد 12 ريال على كل كيلو.

رقم الهاتف في الرياض 0144476544، ورقم الهاتف في جدة 026366681.

شركة ألما أكسبريس

ومن أفضل شركات الشحن من خلال البر في المملكة، شركة ألما أكسبريس، التي تنقل البضائع الخفيفة والثقيلة إلى أي وجهة في المملكة، كما تتميز بالآتي:-

توفر درجة أمان عالية في نقل البضائع والسلع.

كما تنقل البضائع في الوقت المحدد.

وتوفر العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها على الإنترنت.

إمكانية نقل البضائع خارج المملكة إلى أي دولة.

سعر هذه الشركة لشحن البضائع جيدة.

رقم الهاتف في الرياض 2411482، والرقم في جدة 6516555.

شركة زاجل للشحن البري

فيما تأتي ضمن القائمة المفضلة للشركات المتخصصة في الشحن البري بالسعودية، شركة زاجل، التي تتيح العديد من المميزات للعملاء، ومنها:-

نقل جميع الطرود والمنتجات إلى أي مكان في المملكة.

إمكانية تتبع الشحنة قبل وصولها عبر موقع الشركة على الإنترنت.

تختلف أسعار الشحن وفقًا للوزن والمسافة ونوع خدمة.

كما أن أسعار الشحن غير مكلفة، تصل إلى 10 ريال حد أدنى و15 ريال حد أقصى.

وتقدم الشركة خدمات النقل الدولي لجميع الدول.

رقم الهاتف بالرياض 4477774، ورقم الهاتف في جدة 550266.