أنواع بطاقات فيزا الراجحي وأهم مميزات بطاقات مصرف الراجحي

أنواع بطاقات فيزا الراجحي كثيرة ومتعددة والهدف من تنوع بطاقات الراجحي هو تمكين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الحصول علي خدمات بنكية بطريقة سهلة وميسرة، ومن المعروف أن مصرف الراجحي هو من أهم واشهر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية والذي يعمل علي تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاته، لدي البنك ما يقرب من 500 فرع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، كما يوفر المصرف شبكة صرافة تضم ما يقرب من 4.100 جهاز صراف، كما يوجد أكثر من 64.000 محطة طرفية خاصة بنقاط البيع في المحلات التجارية.

أنواع بطاقات فيزا الراجحي

1- فيزا الكلاسيكية الراجحي الجديدة

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة تفعيل فيزا الراجحي، فيزا الراجحي الكلاسيكية من البطاقات الجديدة و تتميز بانها اقل رسوما من نظيراتها كما تتمتع الفيزا الكلاسيكية الجديدة بالعديد من المميزات وهي كالتالي:

يتمكن العميل من الحصول علي المبلغ النقدي الذي يرغب به سواء من داخل المملكة أو من خارجها بما يساوي 30 % من الحد الأدنى المسموح به للعميل.

بعد إصدار فيزا الكلاسيكية الجديدة يمكن للعميل الحصول علي عد من البطاقات المجانية الأخري ، حيث تقدم بطاقات إضافية مجانية لجميع أفراد عائلة العميل بحدود ائتمانية مختلفة و التي تتناسب مع العميل.

تتميز البطاقة الكلاسيكية بانها تعطي العديد من الصلاحيات أمام العميل في سداد قيمة المشتريات، حيث يتمكن العميل من دفع قيمة 5% من المبلغ الكلي ودفع باقي قيمة المشتريات في الشهر الذي يليه أو في أي الوقت الذي يتناسب مع العميل.

2- فيزا الفرسان الراجحي

يمكنك معرفة مميزات بطاقة سفر بلس من الراجحي، فيزا الفرسان الراجحي من أنواع بطاقات فيزا الراجحي التي تقدم حد ائتماني منخفض بما يعادل مبلغ يصل فيمته إلي 50 ريال سعودي كما تتميز الفيزا بالعديد من المزايا وهي كالتالي:

من خلال فيزا فرسان يمكن للعميل تحويل العملات خارج وداخل المملكة العربية السعودية بطريقة سهلة وسريعة.

يمكن للعميل تحويل الأموال من حسابة الخاص إلي حساب البطاقة وذلك عن طريق خدمة مباشر الأفراد.

عند استخدام فيزا فرسان يتم تقديم خصم فوري يصل إلي 5 ريال سعودي يتم إنفاقها، داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

يمكنك الحصول علي الفيزا بعد كتابة الطلب الخاص بالبطاقة من أقرب فرع لك ويمكن الحصول علي البطاقة بشكل فوري.