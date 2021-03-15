رابط الاستعلام عن طلب مقطوعة الضمان برقم السجل المدني 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن طلب مقطوعة الضمان، أصبح الكثير من المواطنين في المملكة العربية يبحثون علي شبكة التواصل الاجتماعي علي موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تصرفها وزارة الشئون الاجتماعية السعودية، والتي تستهدف مساعدة الأسر البسيطة والفقيرة لتحسين الظروف الحياتية في ظل غلاء الأسعار في الأسواق السعودية, وسبق لم يتم صرف المساعدة المقطوعة منذ ما يرقب من 8 اشهر ولأسباب أعلنتها الوزارة وهي مراجعة المستندات التي يتم تقديمها للوزارة، ولكن بحلول أيام بسيطة قادمة يأمل الكثير بتحديد موعد لصرف المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل والأسر البسيطة والتي ينطبق عليهم شروط وأحكام المساعدة المقطوعة التي تحددها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن خلال موقعنا سنوضح موعد المساعدة المقطوعة وطريقة الاستعلام عن طلب مقطوعة الضمان إلكترونياً من خلال رقم الهوية أو برقم السجل المدني.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي المساعدة المقطوعة

مقطوعة الضمان الاجتماعي من المساعدات المادية التي يتمني الكثير من المواطنين التسجيل بها والحصول عليها، ولكن من أجل الحصول عليها يجب أن تتوافر الشروط القادمة حتي يتم الموافقة علي صرف مقطوعة الضمان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

يجب أن يكون عمر المتقدم للمقطوعة لا يقل عن 35 عام, ويكون المُسجل في المقطوعة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للمقطوعة من الأسر محدودة الدخل، ويكون من ضمن المستفيدين لبرنامج الضمان الاجتماعي.

راتب الشخص المستفيد الذي يرغب في الحصول علي مساعدة مقطوعة الضمان يجب ألا يزيد عن 3000 ريال شهرياً.

ألا يكون الشخص الراغب في الحصول علي المقطوعة من أحد المستفيدين من برامج الدعم الأخري التي تقدمها المملكة للمواطنين.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 2021

المساعدة المقطوعة لم يكن لها موعد محدد ثابت لصرف المساعدة, ولكن بحلول المواسم مثل موسم الدراسة أو موسم الأعياد أو شهر رمضان الكريم, تصرفها الوزارة للأسر التي تعاني من الدخل الضعيف والأسر البسيطة لتحسين الظروف المعيشية لهم الخاصة بهم, وحتي الآن لم يتم تحديد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة, وفي حالة تحديد موعد للصرف سيتم الإعلان عنها علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويعد صرف مقطوعة الضمان أحد برامج الدعم التي تعمل علي مساندة المواطن السعودي ومساعدته علي مواجهة أعباء الحياة الاقتصادية الجديد بالمملكة، ومن مميزات وزارة الموارد البشرية أنها لا تقوم بصرف المساعدة المقطوعة إلا للحالات الصعبة التي تعاني من دخل محدود وعدم مقدرة حقيقية علي إعالة الأسرة، فيتم صرف المقطوعة لأصحاب الحاجة للمساعدة فقط دون استثناء فرد عن فرد وذلك لتطبيق العدالة الاجتماعية بين جميع المستفيدين بالمملكة.

التسجيل الإلكتروني لمساعدات الضمان المقطوعة

يتم الدخول علي موقع الوزارة الإلكتروني موقع وزارة الموارد البشرية.

التوجه الي قسم خدمات المواطنين.

اختيار التسجيل في دعم الضمان للمساعدات المقطوعة.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بعناية.

الضغط علي حفظ الطلب.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية أو السجل المدني

يتم الاستعلام عن مقطوعة الضمان من خلال الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: استعلام المقطوعة.

قم بتسجيل رقم السجل المدني أو رقم الطلب والرمز ألكودي.

قم بالضغط علي كلمة عرض، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بمبلغ الصرف والموعد الذي سيتم فيه الصرف ولكن لابد من توافر جميع الشروط الخاصة بالصرف لكل مستفيد علي حده.

وبعد إجراء الخطوات السابقة سيتم عرض موعد صرف المساعدة المقطوعة 2021 للأسر المستفيدة من المساعدة المقطوعة.